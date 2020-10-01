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Названы лучшие города мира для пеших прогулок

Эти города «удобные» для туристов, которые любят гулять пешком

1 октября 2020, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые давно доказали, что пешие прогулки очень полезны для здоровья, потому что помогают поддерживать в тонусе весь организм. Еще вдвойне приятно гулять пешком, когда вы приехали в другой город и хотите насладиться его атмосферой и увидеть главные достопримечательности. Туристический портал Tourlane назвал города, которые лучше всего подходят для прогулок.

Названы лучшие города мира для пеших прогулок

Команда сервиса составила рейтинг городов для туристов, которые предпочитают ходить пешком, а не пользоваться общественных транспортом или такси. Главным критерием при отборе городов стало общее расстояние между 5-ю его самыми популярными достопримечательностями. Оно не должно было превышать 10 миль (16 км), чтобы туристу было комфортно и не тяжело. 

Исходя из анализа, первое место в списке досталось Флоренции (Италия). "Жемчужиной" города является монументальный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, а недалеко от него расположен мост Понте-Веккьо — необычное решение архитекторов.

На втором месте оказалась Венеция (Италия), на третьем — Рига (Латвия). Далее в списке Афины (Греция) и на пятом месте Гамбург (Германия). Всего в рейтинг вошло 50 городов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будет выглядеть первый город будущего на воде.


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