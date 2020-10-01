Названы лучшие города мира для пеших прогулок

Ученые давно доказали, что пешие прогулки очень полезны для здоровья, потому что помогают поддерживать в тонусе весь организм. Еще вдвойне приятно гулять пешком, когда вы приехали в другой город и хотите насладиться его атмосферой и увидеть главные достопримечательности. Туристический портал Tourlane назвал города, которые лучше всего подходят для прогулок.

Команда сервиса составила рейтинг городов для туристов, которые предпочитают ходить пешком, а не пользоваться общественных транспортом или такси. Главным критерием при отборе городов стало общее расстояние между 5-ю его самыми популярными достопримечательностями. Оно не должно было превышать 10 миль (16 км), чтобы туристу было комфортно и не тяжело.

Исходя из анализа, первое место в списке досталось Флоренции (Италия). "Жемчужиной" города является монументальный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, а недалеко от него расположен мост Понте-Веккьо — необычное решение архитекторов.

На втором месте оказалась Венеция (Италия), на третьем — Рига (Латвия). Далее в списке Афины (Греция) и на пятом месте Гамбург (Германия). Всего в рейтинг вошло 50 городов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будет выглядеть первый город будущего на воде.

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