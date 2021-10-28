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Названы лучшие гастростолицы Европы по версии uSwitch

Британский сервис сравнения цен Uswitch составил рейтинг самых лучших городов, которые нужно посетить гурманам

сегодня, 00:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Гастрономический туризм развивается по всему миру, и команда британского сервиса сравнения цен Uswitch, решила составить рейтинг лучших европейских городов, которые обязательно нужно посетить гурманам.

Названы лучшие гастростолицы Европы по версии uSwitch

Гастростолицы Европы (фото из открытых источников)

При подготовке списка эксперты пользовались данными с сайта TripAdvisor. Именно там они искали города, где больше всего ресторанов с высоким рейтингом. При этом учитывалось наличие ресторанов с вегетарианской кухней, кафе, пабы, фастфуд-заведения и бранч-рестораны.

Также для каждого города была рассчитана средневзвешенная оценка с учетом количества ресторанов и отзывов. Столицей гастротуризма в Европе назвали Афины. В черте города находится более 1000 заведений, а в окрестностях их еще больше. Обед здесь в среднем стоит около 19 долларов.

На втором месте – Белград, где тоже отличный выбор для гурманов. В столице Сербии много пабов с высокими оценками, а еда в среднем чуть дешевле, чем в Афинах – 18,48 долларов.

Замыкает тройку фаворитов София. Это одно из лучших мест для любителей фастфудов, но и другие местные кафе тоже получили достаточно высокие оценки.

Также в топ-10 вошли:

- Тирана (Албания)

- Валлетта (Мальта)

- Лиссабон (Португалия)

- Вильнюс (Литва)

- Братислава (Словакия)

- Загреб (Хорватия) и Бухарест (Румыния).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что блюда национальной кухни интересуют практически каждого туриста., посещающего новый город. Туристические операторы даже составляют специальные гастрономические туры, дабы угодить путешественникам-гурманам. Шеф-повара из разных стран составили рейтинг тех городов, которые не попадают в распространенные предложения, но, тем не менее, обладают самобытной и интересной кухней.


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Источник: https://23-59.ua/nazvano-krashhi-gastrostolyczi-yevropy/
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