Названы лучшие гастростолицы Европы по версии uSwitch

Гастрономический туризм развивается по всему миру, и команда британского сервиса сравнения цен Uswitch, решила составить рейтинг лучших европейских городов, которые обязательно нужно посетить гурманам.

Гастростолицы Европы (фото из открытых источников)

При подготовке списка эксперты пользовались данными с сайта TripAdvisor. Именно там они искали города, где больше всего ресторанов с высоким рейтингом. При этом учитывалось наличие ресторанов с вегетарианской кухней, кафе, пабы, фастфуд-заведения и бранч-рестораны.

Также для каждого города была рассчитана средневзвешенная оценка с учетом количества ресторанов и отзывов. Столицей гастротуризма в Европе назвали Афины. В черте города находится более 1000 заведений, а в окрестностях их еще больше. Обед здесь в среднем стоит около 19 долларов.

На втором месте – Белград, где тоже отличный выбор для гурманов. В столице Сербии много пабов с высокими оценками, а еда в среднем чуть дешевле, чем в Афинах – 18,48 долларов.

Замыкает тройку фаворитов София. Это одно из лучших мест для любителей фастфудов, но и другие местные кафе тоже получили достаточно высокие оценки.

Также в топ-10 вошли:

- Тирана (Албания)

- Валлетта (Мальта)

- Лиссабон (Португалия)

- Вильнюс (Литва)

- Братислава (Словакия)

- Загреб (Хорватия) и Бухарест (Румыния).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что блюда национальной кухни интересуют практически каждого туриста., посещающего новый город. Туристические операторы даже составляют специальные гастрономические туры, дабы угодить путешественникам-гурманам. Шеф-повара из разных стран составили рейтинг тех городов, которые не попадают в распространенные предложения, но, тем не менее, обладают самобытной и интересной кухней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!