На Канарских островах люди вышли на протесты из-за туристов

Тысячи жителей Канарских островов вышли на улицы, протестуя против чрезмерного туризма, по их мнению, истощающего природные ресурсы архипелага и повышающего стоимость жизни. Митингующие призвали к ограничению путешествующих и лучшему управлению туристической индустрией.



Протесты на Канарских островах. Фото: Andres Guiterez/SOLARPIX.COM

Канарские острова являются одним из самых популярных туристических направлений в мире, которые в 2023 году посетили более 14 миллионов путешественников. Однако местные жители все больше выражают недовольство из-за массового туризма. По их мнению, большие гостиничные сети получают сверхприбыли, в то время как местные жители сталкиваются с высокими ценами на жилье, ростом стоимости жизни и угрозой бедности. Это подтверждают данные Европейской сети борьбы с бедностью, указывающей, что около трети жителей островов испытывают финансовые трудности.

В результате митингующие предлагают введение туристического сбора, ограничение количества туристов, контроль на рынке недвижимости и справедливое распределение доходов от туризма. Туризм приносит примерно 36% ВВП Канарских островов, и около 40% населения работают в данной области. Глава регионального правительства Фернандо Клавихо подчеркнул, что изменения в туристической политике могут иметь серьезные экономические последствия, поскольку архипелаг зависит от доходов от туристов.

Протесты прошли в основных туристических местах на Канарских островах, в частности на Тенерифе, Гран-Канарии, Лансароте, Фуэртевентуре и Ла-Пальме. По данным правительственных источников, в акциях протеста приняло участие около 10 тысяч человек, хотя организаторы говорят об участии 30 тысяч.

В апреле этого года на протесты вышли около 60 тысяч жителей Канарских островов. Помимо Канарских островов протесты против массового туризма прошли в последние месяцы в разных частях Испании, в частности: в Барселоне, Малаге и Майорке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в турецком городе прошли протесты из-за наплыва россиян.

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