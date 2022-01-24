Можно пропустить Барселону: национальные парки Испании, что удивлят туристов (ФОТО)

У большинства людей с Испанией ассоциируются улицы стильного Мадрида, веселая архитектура Барселоны, прекрасные пляжи или ошеломляющая кухня. Но в Испании также много национальных парков, которые стоят того, чтобы вы их увидели. О национальных парках пишет thetravel.

Парк острова Атлантика-де-Галисия (фото из открытых источников)

Национальный парк Ордеса-И-Монте-Пердидо





Биосферный заповедник, Национальный парк Ордеса- и — Монте -Пердидо, похож на что-то из картины. Водопады, долины, зеленые леса, пещеры и, конечно же, его горы, холмы и скалистые стены, самой высокой из которых является Монте-Пердидо, встречают и восхищают посетителей со всего мира. Это популярное место для пеших прогулок.

Национальный парк Айгуэс Тортес-И-Эстани-Де-Сан-Маурисио





Он расположен в Каталонии, в регионе Пиренеи. В парке насчитывается более 200 озер и ручьев, все они расположены вокруг центральной части-озера Сан-Муричи. Над его озерами возвышаются горы высотой более 3000 метров, окружающие весь парк, имеющий разный уровень рельефа.

Острова Богов





Парк острова Атлантика де Галисия образован четырьмя архипелагами: Сиес, Эн, Сальвор и Кортегада, расположенными в Галисии. Острова образуют единственный в своем роде парк, где морская вода и пресная вода сливаются воедино. Длинные участки пляжа с белым песком покрывают архипелаги парков, и посетители должны взять свое собственное снаряжение и получить разрешение на посещение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что можно и чего не следует делать туристам в Испании . Многие иностранцы не знают, что перерыв в полдень с 14:00 до 16:00 является неотъемлемой частью испанской культуры. К примеру, испанцы в это время обедают со своими друзьями, семьей или коллегами в больших городах.

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