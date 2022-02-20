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Море его поглощает: курортный город Бразилии уходит под воду (ФОТО)

Город Атафона, расположенный к северу от Рио-де-Жанейро, уходит под воду и всему виной глобальное потепление

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Приморский город Атафона, который расположен на севере бразильского штата Рио-де-Жанейро, поглощает океан. Местным жителям приходится покидать свои дома и искать новое пристанище.

Море его поглощает: курортный город Бразилии уходит под воду (ФОТО)

В Бразилии уходит под воду курортный город / Фото: AFP

Известно, что с каждым годом ситуация в регионе усложняется, в результате эрозии было затоплено уже более 500 домов и уровень моря продолжает повышаться. Ранее в курортную местность съезжались толпы туристов, потому что вдоль песчаного побережья Атлантического океана были построены гостиницы, зоны отдыха и другие заведения, что обеспечивало путешественникам хороший отдых. Но сейчас эта локация становится городом-призраком, поскольку море медленно ее поглощает.

Дело в том, что город Атафона расположен у большого лимана, где сливаются реки и моря, соответственно, основными видами экономической деятельности в регионе были рыбалка и туризм. Но растущие приливы усилили деградацию земель, еще в 1960-х годах в местности были заметны признаки береговой эрозии.

Более того, ситуацию усложняет и глобальное потепление, уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров с начала XX века. В Атафоне Атлантический океан поднимается в среднем на 6 метров в год.

Но это не единственная проблема местных жителей, потому что в городе еще сократилась добыча полезных ископаемых, сельского хозяйства и других видов деятельности.

Местные власти рассматривают несколько способов, чтобы предотвратить эрозию, но пока никаких конкретных решений не было принято. Большинство жителей начинают покидать свои дома, хоть и надеяться, что город удастся сохранить.

Море его поглощает: курортный город Бразилии уходит под воду (ФОТО) - фото 2
Море его поглощает: курортный город Бразилии уходит под воду (ФОТО) - фото 3
Фото: 
AFP / rafaelduartephotography

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие территории Украины в будущемуйдут под воду.


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Источник: https://www.euronews.com/travel/2022/02/15/this-is-how-brazil-s-biggest-tourist-hotspot-got-swallowed-by-the-sea
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