Море его поглощает: курортный город Бразилии уходит под воду (ФОТО)

Приморский город Атафона, который расположен на севере бразильского штата Рио-де-Жанейро, поглощает океан. Местным жителям приходится покидать свои дома и искать новое пристанище.

В Бразилии уходит под воду курортный город / Фото: AFP

Известно, что с каждым годом ситуация в регионе усложняется, в результате эрозии было затоплено уже более 500 домов и уровень моря продолжает повышаться. Ранее в курортную местность съезжались толпы туристов, потому что вдоль песчаного побережья Атлантического океана были построены гостиницы, зоны отдыха и другие заведения, что обеспечивало путешественникам хороший отдых. Но сейчас эта локация становится городом-призраком, поскольку море медленно ее поглощает.

Дело в том, что город Атафона расположен у большого лимана, где сливаются реки и моря, соответственно, основными видами экономической деятельности в регионе были рыбалка и туризм. Но растущие приливы усилили деградацию земель, еще в 1960-х годах в местности были заметны признаки береговой эрозии.

Более того, ситуацию усложняет и глобальное потепление, уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров с начала XX века. В Атафоне Атлантический океан поднимается в среднем на 6 метров в год.

Но это не единственная проблема местных жителей, потому что в городе еще сократилась добыча полезных ископаемых, сельского хозяйства и других видов деятельности.

Местные власти рассматривают несколько способов, чтобы предотвратить эрозию, но пока никаких конкретных решений не было принято. Большинство жителей начинают покидать свои дома, хоть и надеяться, что город удастся сохранить.

Фото: AFP / rafaelduartephotography

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