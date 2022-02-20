Море его поглощает: курортный город Бразилии уходит под воду (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Приморский
город Атафона, который расположен на севере бразильского штата Рио-де-Жанейро,
поглощает океан. Местным жителям приходится покидать свои дома и искать новое
пристанище.
В Бразилии уходит под воду курортный город / Фото: AFP
Известно,
что с каждым годом ситуация в регионе усложняется, в результате эрозии было
затоплено уже более 500 домов и уровень моря продолжает повышаться. Ранее в
курортную местность съезжались толпы туристов, потому что вдоль песчаного
побережья Атлантического океана были построены гостиницы, зоны отдыха и другие
заведения, что обеспечивало путешественникам хороший отдых. Но сейчас эта
локация становится городом-призраком, поскольку море медленно ее поглощает.
Дело
в том, что город Атафона расположен у большого лимана, где сливаются реки и
моря, соответственно, основными видами экономической деятельности в регионе
были рыбалка и туризм. Но растущие приливы усилили деградацию земель, еще в
1960-х годах в местности были заметны признаки береговой эрозии.
Более
того, ситуацию усложняет и глобальное потепление, уровень мирового океана
поднялся на 20 сантиметров с начала XX века. В Атафоне Атлантический океан поднимается в
среднем на 6 метров в год.
Но
это не единственная проблема местных жителей, потому что в городе еще
сократилась добыча полезных ископаемых, сельского хозяйства и других видов
деятельности.
Местные власти рассматривают несколько способов, чтобы предотвратить эрозию, но пока никаких конкретных решений не было принято. Большинство жителей начинают покидать свои дома, хоть и надеяться, что город удастся сохранить.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие территории Украины в будущемуйдут под воду.
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