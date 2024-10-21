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Могут ли открыть аэропорт во Львове во время войны: объяснение Садового

Андрей Садовый поддерживает открытие аэропорта во время войны.

сегодня, 11:30
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Slava Kot

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на информацию о возможности открытия местного аэропорта для пассажирских перевозок. По его словам, хотя бы один аэропорт должен работать в Украине во время войны, однако это вопрос безопасности.

Могут ли открыть аэропорт во Львове во время войны: объяснение Садового

Аэропорт Львов. Фото из открытых источников

Львовский мэр Андрей Садовый в интервью "РБК-Украина" прокомментировал идею открытия аэропорта во Львове. По его словам, на этот счет есть разговоры в определенных кругах.

"Есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах", — сказал Садовый.

Городской голова Львова отметил необходимость иметь в Украине действующий аэропорт, несмотря на войну.

"И я думаю, что когда будет принято решение, вы об этом первыми узнаете. Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был бы работать", — добавил Садовый.

Напомним, что в прошлом году активно обсуждалась возможность открытия нескольких аэропортов в Украине, подобно тому, как они работают в Израиле. Для этого рассматривалось несколько городов, в частности, Киев, Одесса и Львов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель главы Офиса президента по региональной политике Виктор Микита заявил о возможности открытия аэропорта в Ужгороде для пассажирских перевозок во время войны. По его словам, аэропорт мог бы совершать нерегулярные чартерные рейсы.

Также "Комментарии" писали об аэропорте "Киев", который оценил ущерб от российской агрессии за два года войны. По их подсчетам, компенсация от России должна составлять около 500 миллионов евро.



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