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Медики рассказали, кому не стоит загорать на солнце

Если у вас нет никаких противопоказаний, загорать лучше утром до 10 утра или после 17 часов

сегодня, 02:44
Автор:

Ольга Чародий

Обязательно перед поездкой на курорт пойдите к врачу на обследование и проконсультируйтесь о состоянии вашего здоровья. Кому категорически нельзя загорать? Читайте дальше в нашем материале.

Медики рассказали, кому не стоит загорать на солнце

Отдых (фото из открытых источников)

Многие из тех, кто любит в солнечную погоду полежать на пляже и потом наслаждаться собственным видом смуглой кожи, будут неприятно удивлены тем, что, при всей своей популярности, сам процесс загара очень вреден, пишет romper. Прежде всего, на солнце нужно быть осторожными людям со светлыми глазами, блондинам и рыжеволосым. Их кожа почти не производит меланина, следовательно, риск развития рака кожи возрастает во много раз.

Наличие родинок — еще одно относительное противопоказание к загару. Перед тем, как отправиться на пляж, стоит посетить врача-дерматолога или онкодерматолога, который осмотрит все родинки с помощью прибора дерматоскопа и определит, насколько они опасны. Также на открытом солнце нельзя быть беременным, особенно на поздних сроках, и детям до 5 лет. Людям, у которых слабый кровоток, гипертония, диабет, неврастения, при варикозном расширении вен также не стоит загорать. Не рекомендуется принимать солнечные ванны и людям с недостатком витамина В, людям страдающим кожными заболеваниями, относят к так называемому фотодерматоза.

Если у вас нет никаких противопоказаний, загорать лучше утром до 10 утра или после 17 часов. В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, быть в тени или в одежде и использовать солнцезащитные средства.

Как сообщали ранее излишнее увлечение загаром может способствовать развитию меланомы — разновидности рака кожи, поэтому отправляясь на пляж стоит принять защитные меры.  Онкологи считают, что одна из основных причин развития этого заболевания – воздействие на кожу ультрафиолетового спектра солнечных лучей. Благодаря этому же спектру, в организме вырабатывается витамин D. Но полезен рассеянный солнечный свет, а прямые лучи представляют опасность.



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Источник: https://www.romper.com/pregnancy/can-you-tan-sunbathing-during-pregnancy-safety
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