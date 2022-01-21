Лучшие зоопарки мира, которые следует посетить

Во многих зоопарках по всему миру есть огромные просторы, в которых живут тысячи прекрасных животных из всех уголков земного шара. Путешественникам, следующим в отпуск, следует посетить один из этих зоопарков, являющихся основными туристическими достопримечательностями в популярных городах. Эти зоопарки были признаны одними из самых лучших мест для путешественников. Об интересных и уникальных зоопарках пишет thetravel.

Мельбурнский зоопарк (фото из открытых источников)

Биопарк Валенсия – Испания





Будучи третьим по величине городом Испании, Валенсия предлагает туристам множество развлечений, особенно в биопарке Валенсии. Это – зоопарк площадью 10 гектаров. Посетители могут посетить выставку джунглей Мадагаскара и познакомиться поближе с некоторыми лемурами. В то же время другие гости могут совершить экскурсию по африканской саване, чтобы увидеть некоторые величественные виды птиц. В противном случае посетители могут исследовать потрясающие места обитания зоопарка, спроектированные по образцу африканских саванн и водно-болотных угодий.

Сингапурский зоопарк





Зоопарк известен своими тропическими лесами, Сингапурский зоопарк является домом для более 2800 животных со всего мира, особенно живущих в тропических лесах. От элегантных гепардов до очаровательных голубых гекконов, посетители могут узнать больше о дикой природе мира в этой популярной туристической достопримечательности. Туристы могут даже заказать такие мероприятия, как кормление некоторых животных или понаблюдать за шоу слонов.

Мельбурнский зоопарк – Австралия





Следуя в Австралию, многие путешественники выбирают между посещением Мельбурна или Сиднея. Путешественники, избравшие Мельбурн, могут провести день в Мельбурнском зоопарке. Могут исследовать прекрасные места обитания, такие как тропические леса Азии, африканские саванны и австралийские кустарники. Мельбурнский зоопарк является домом для 27 животных, находящихся под угрозой исчезновения в дикой природе. Посетителям также понравится наблюдать за уникальными животными, такими как гигантские черепахи, казуары и кукабары!

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в британском зоопарке родился самый маленький олень на планете.

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