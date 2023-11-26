Лучшие страны мира, которые следует посетить за свою жизнь

Просмотр мира через призму путешествий открывает нам невероятные возможности увидеть разнообразие культур, природных пейзажей и удивительных впечатлений. Издание CEOworld составило рейтинг лучших стран, которые стоит посетить хотя бы один раз в жизни.



Лучшие страны для путешествий. Фото из открытых источников

В своем отчете CEOworld указывает, что эти страны не только очаровывают своей красотой, но предлагают неповторимый опыт, который остается в памяти навсегда. В опросе издания приняли участие более 250 тыс. человек. Согласно результатам, три страны мира, которые должен посетить каждый человек это: Таиланд, Греция и Индонезия.

В Таиланде присутствует бурная ночная жизнь вместе с вкусной едой, ярким искусством, культурой, буддистскими храмами, ночными рынками и удивительной природой. Если вы во время путешествия хотите более спокойного отдыха, то можно отправиться на остров Банг Крачао. Здесь можно уйти от городской суеты, а остров предлагает великолепные храмы, дом духов и плавучий рынок.

Греция является одной из популярнейших стран среди туристов и славится огромным богатством архитектуры. Однако особенностью для каждого туриста во время поездки в Грецию могут стать ее острова. Например, остров Скиатос будет удачным выбором для семейного отдыха, Лефкас для серфингистов, Идра для любящих искусство туристов, Милос для фотолюбителей и инстаграмеров, а острова Серифос и Аморгос для ищущих умиротворения.

Индонезия также прославляется разнообразными пакетами для путешественников и туристов. Во время путешествий каждый может выбрать идеальные пляжи, спокойные озера, сюрреалистические острова, невероятные водопады и даже вулканы. Кроме того, Индонезия предлагает яркие рынки для шопоголиков, где можно найти все необходимое, чтобы запомнить путешествие на всю жизнь.

Рейтинг из 10 стран мира, которые стоит посетить при жизни по версии CEOworld:

1. Таиланд

2. Греция

3. Индонезия

4. Португалия

5. Шри-Ланка

6. Южная Африка

7. Перу

8. Италия

9. Индия

10. ОАЭ

Отметим, что в список стран мира, в которые стоит поехать в своей жизни, также попали Франция – 11 место, Великобритания – 12, США – 14, Испания – 15, Нидерланды – 18, Египет – 25, Япония – 31, Германия – 45.

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