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12 вещей, которые больше всего раздражают во время полетов: плач детей на 10 месте

Путешественники назвали наиболее раздражительное поведение людей во время полетов.

сегодня, 13:15
Автор:
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Slava Kot
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12 вещей, которые больше всего раздражают во время полетов: плач детей на 10 месте

Путешественники назвали наиболее раздражительное поведение людей во время полетов. Фото из открытых источников

Отчет аналитической компании Morning Consult определил 12 типов поведения туристов во время полета на самолете, которые больше всего раздражают путешественников. Среди них оказалось вмешательство в личное пространство, неприятная на запах пища, пьяные и больные пассажиры.


2 ноября аналитик компании Morning Consult Линдси Решке опубликовала отчет с выборкой 2227 человек, назвавших наиболее неприятные вещи в поведении пассажиров, случающихся с ними во время полетов на самолетах.

Наиболее неприятным поведением во время полета туристы назвали нарушение личного пространства. Например, если турист использует ваш подлокотник, выставляет ноги, прижимается во время сна, или пересекает невидимый предел, разделяющий пассажирские кресла. Около 77% участвовавших в опросе туристов сказали, что их это беспокоит, из которых 51% путешественников указали, что это "их очень раздражает".

Второе место среди наиболее раздражительного поведения занимают пассажиры, проявляющие негигиеническое поведение – снимают обувь или стригут ногти. Такие действия беспокоит 50% путешественников. Третьими в списке оказались пассажиры с признаками болезни. За ними идут туристы, которые прослушивают музыку без наушников, а завершают пятерку раздражительных форм поведения в самолете люди с видимым состоянием алкогольного опьянения.

Просмотреть 12 наиболее раздражительных форм поведения во время полета на самолете можно ниже:

  • Нарушение личного пространства – 51%
  • Негигиеническое поведение – 50%
  • Пассажиры с болезнями – 46%
  • Путешественники, слушающие музыку без наушников – 45%
  • Люди в состоянии алкогольного опьянения – 45%
  • Пассажиры, которые пытаются выйти из самолета раньше сидящих в рядах перед ними – 35%
  • Туристы, которые в самолете едят вонючую пищу – 33%
  • Люди, блокирующие проход при посадке – 32%
  • Путешественники, откидывающие свое сиденье во время кратковременных путешествий – 30%
  • Плач детей или плохое поведение детей – 29%
  • Просьба поменяться местами – 25%
  • Пассажиры, которые кроме ручной клади в отделение над головой кладут другие вещи – 18%

Отчет Morning Consult также указал, что раздражительность в самолете растет с возрастом. Менее всего раздражены путешественники от 11 до 26 лет, тогда как старшие люди более обеспокоены различным поведением пассажиров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественники назвали самые плохие страны, которые посещали.

Также "Комментарии" писали о популярной авиакомпании, которая ответственна за наибольшее количество потерянного багажа.



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Источник: https://twitter.com/MorningConsult/status/1720954350443405727
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Обсуждения

SS

сегодня, 13:31

И зачем надо было столько писать, когда все можно охарактеризовать одним предложением. Бесит тупой, невежественный и невоспитанный скот!


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