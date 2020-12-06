70% стран уже сняли ограничения на туризм - ООН

По данным UNWTO (Всемирная организация по туризму при ООН) почти 70% стран ослабили ограничения на поездки, которые ввели весной. Всего в отчете Всемирной организации туризма значатся 217 направлений. Открытые и закрытые страны отмечены на карте.

По состоянию на первое ноября, в 152 направлениях были сняты ограничения на международный туризм. К слову, в сентябре таковых было лишь 115. Отмечено, 59 направлений остаются полностью закрытыми – это на 34 страны меньше, чем за предыдущие два месяца.

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили заявила, что отмена ограничений на поездки поможет миру восстановиться после пандемии. Она отметила роль стран, которые должны работать вместе над рекомендациями для безопасных поездок.

В UNWTO добавили, что направления, где выше показатели здоровья населения и гигиены, а также экологической эффективности, имеют меньше ограничений. "Закрыты" чаще направлния с развивающейся экономикой.

Напомним, антиковидные ограничения были ослаблены в воскресенье, 6 декабря, в нескольких регионах Италии, в частности, благодаря стабилизации кривой распространения инфекции.

Ранее "Комментарии" сообщали Греция назвала дату открытия для туристов.

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