20 лучших городов для гастротуристов в 2024 году по версии Time Out

Гастрономический туризм выходит на передний план, открывая путешественникам новые ароматы и вкусы, которые являются отражением культурного и исторического наследия разных уголков мира. В 2024 году издание Time Out предлагает список из 20 городов, каждый из которых готов удивить своими кулинарными традициями.

Гастрономические столицы мира 2024: где удивят каждого туриста

Исследование основывается на мнениях тысяч местных жителей, которые поделились своими предпочтениями в еде. Отметим, что акцент сделан не на роскошных ресторанах с мишленовскими звездами, а на простой, повседневной еде, доступной каждому – от уличной пищи до блюд в небольших кафе.

Неаполь, итальянская колыбель пиццы, возглавляет список. Именно здесь в XIX веке изобрели пиццу как быструю и недорогую пищу для рабочих. Сегодня город привлекает туристов со всего мира своей знаменитой пиццей "Маргарита", которую можно попробовать в аутентичных пиццериях.

Список также включает Йоханнесбург с его известным сэндвичем Kota и Лиму, где гурманы могут насладиться севиче – традиционным перуанским блюдом из рыбы и морепродуктов. В Хошимине рекомендуется попробовать суп Pho Saigon, а в Пекине – утку по-пекински.

В каждом из этих городов есть что-то уникальное, что привлекает путешественников не только историей и культурой, но и кулинарией, делая гастрономический туризм важной частью путешествий.

Напомним, что с наступлением сезона летних отпусков 2024 года, который уже на носу, туристический рынок демонстрирует заметные изменения в предпочтениях отдыхающих. Согласно последним аналитическим данным, опубликованным сервисом Pinterest, в этом году особую популярность набирают оздоровительные и приключенческие путешествия, а также уединенные поездки, направленные на личностный рост и самопознание.

