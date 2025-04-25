10 интересных фактов об Исландии, которые вас удивят

Исландия стала популярным туристическим направлением в последние несколько лет. Фотографии белых ледников, громких водопадов и яркое полярное сияние объясняют, почему путешественники убегают на этот край света. Портал "Комментарии" собрал 10 интересных фактов об Исландии, которые позволят взглянуть на остров совсем по-другому.

10 интересных фактов об Исландии. Фото: pxhere

1. Большинство населения Исландии живет в столице

В Исландии находится самая северная столица в мире – Рейкьявик. В нем проживает более 60% всего населения Исландии, что примерно равняется 140 тыс. людей. Несмотря на скромные размеры город отличается многочисленными ресторанами, барами, музеями, а также удобством для пешеходов.

2. Купание в горячих источниках

Один из лучших способов почувствовать дух Исландии, это погрузиться в геотермальный источник под открытым небом. Горячие источники можно найти по всей стране, они бывают разных размеров и форм. Голубая лагуна Исландии является одним из известнейших горячих источников в мире.

3. Энергетика будущего уже сегодня

Исландия одна из самых экологически чистых стран мира. Более 99% электроэнергии здесь производится из возобновляемых источников, преимущественно гидро и геотермальной энергии. К 2040 году Рейкьявик планирует стать полностью углеродно-нейтральным.

4. Каждый десятый исландец автор книги

Традиция чтения и письма в Исландии очень глубока. Около 10% населения издают хотя бы одну книгу за жизнь. Исландская литература ведет начало еще с 13 века. Кроме того, у страны есть собственный нобелевский лауреат — Халдор Лакснесс.

5. Национальные цвета Исландии

Национальные цвета Исландии соответствуют ее флагу, это красный, белый и синий. Красный символизирует вулканическое происхождение острова, белый – снега и ледники, а синий – океан, омывающий страну.

6. Северное сияние 9 месяцев

Северное сияние в Исландии можно увидеть 9 месяцев – с сентября по март. В это время небо освещается яркими зелеными и фиолетовыми волнами полярного сияния. Это природное явление возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Земли и ежегодно привлекает тысячи путешественников в Исландию.

7. Гандбол национальная игра исландцев

Хотя Исландия имеет сильные футбольные и баскетбольные команды, именно гандбол считается национальным видом спорта. В 2008 году сборная страны завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине.

8. Первый парламент Европы

В 930 году исландцы создали один из первых парламентов в мире, получивший название Альтинг. Это старинное место сейчас является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в силу его культурного, географического и исторического значения.

9. Исландский язык

Исландский язык остался относительно неизменным с эпохи викингов. В то время как другие языки на основе германского индоевропейского языка со временем чрезвычайно эволюционировали, исландский язык сегодня все еще напоминает древнескандинавский. Это позволяет читать средневековые саги почти без перевода. Но изучить его трудно даже для опытных лингвистов.

10. Фамилии, которые меняются с каждым поколением

Исландцы не имеют стабильных фамилий. Имя ребенка состоит из имени отца с добавлением суффикса "сон" для сына, или "доттер" для дочери. Например, сына Йонса назовут Карл Йонссон, а дочь – Элина Йонсдоттир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 интересных фактах о Норвегии, которые вас удивят.

Также "Комментарии" писали, где спрятаться от ядерной войны. В список самых безопасных стран мира для выживания попала Исландия.