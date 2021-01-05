6 городов мира для путешествия с детьми

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Лондон

Лондон – замечательное начало для семейных зарубежных поездок. Там нет языкового барьера, пища благоприятна для ребенка, и есть возможность узнать побольше об одном из главных персонажей современного детства — Гарри Поттере! Настоящие фанаты могут побывать на платформе 9 ¾, сделать фото на станции Кингс-Кросс, а затем отправиться в сказочную студию Гарри Поттера за пределами города, где можно увидеть костюмы, реквизит, и многие другие наборы из фильмов. В Лондоне вы также можете посетить театр и окунуться в шекспировское прошлое. Лондонский Тауэр подарит вам вкус старой английской истории во всей ее темной и драматической славе, в том числе вы увидите драгоценности королевской семьи и старое оружие. А London Eye позволит гостям насладиться видом Англии с вершины гигантского колеса обозрения.

Париж

Французская столица предлагает множество развлечений для семей. Для ребенка по всему городу тут найдется множество кулинарных мастер-классов и веселых детских площадок. Эйфелева башня является очевидным обязательным местом для посещения, а также другие знаковые архитектурные части города, такие как Триумфальная арка и Собор Нотр-Дам. Экскурсия по прохладным и немного жутким катакомбам под городом идеально подходит для вашего семейного досуга. Сделайте перерыв в одном из прекрасных площадок Парижа — Люксембургский сад является особым фаворитом, предлагая деревянные лодки, на которых могут поплавать дети по спокойной глади пруда, очаровательные карусели, кукольные шоу и многое другое. И не забудьте заглянуть в Лувр, чтобы оценить работы знаменитых мастеров.

Сидней

Тут вы увидите экзотических животных, удивительную культуру, а также множество мероприятий, которые увлекут маленьких путешественников. Бонус: любители мультика "В поисках Немо" помнят, что ключевые части этого приключения Pixar происходят именно в гавани Сиднея. Восхитительный Оперный театр Сиднея является обязательной остановкой вашего маршрута – тут можно увидеть шоу и программы, направленные на маленьких гостей. Благодаря своему прибрежному размещению в Сиднее есть множество потрясающих семейных пляжей, которые оснащены площадками для игр. Посмотрите, что скрывается под водой, посетив Сиднейский аквариум, где проживает более 12 000 морских животных, в том числе и морские коровы.

Копенгаген

Столица Дании буквально сказочный город – место, где Ганс Христиан Андерсен сочинял такую классику, как "Русалочка". А если ваши дети слегка одержимы Lego, они, вероятно, захотят посетить страну, в которой были созданы первые блоки этого конструктора. Вы обязательно должны посетить парк Тиволи – парк развлечений в центре города с великолепными садами и архитектурой — он является одним из старейших в мире парков с деревянными горками, которые все еще находящихся в эксплуатации. Вы можете посетить статую Русалочки в порту, или приобрести экскурсионный тур в замок Розенборг, чтобы познакомиться с королевской историей. И, конечно же, посетите Леголенд с детками!

Рим

Даже придирчивых маленьких едоков Рим удовлетворит полностью — пиццы, макарон и мороженого тут хватит на всех! Дети, которые увлекаются историей или искусством, обязательно найдут путешествие в Рим захватывающим. Выделите много времени для искусства — произведения таких мастеров, как Леонардо да Винчи и Микеланджело разбросаны по всему городу, в обоих музеях и величественном соборе. Тут можно окунуться в великое прошлое Рима, посетив Колизей и Пантеон.

Амстердам

Не беспокойтесь по поводу улицы красных фонарей, так как Амстердам является одним из самых семейных городов в мире. Обязательно побывайте с детками на легендарных игровых площадках Амстердама: такая площадка расположена в каждом районе города, и часто имеет различные темы или деятельность, в том числе зоопарк. Круиз по легендарному водному каналу позволит насладиться видами Амстердама без потребности слишком много ходить. Музей Ван Гога является важной остановкой для любителей искусства, а Дом Анны Франк предлагает взглянуть на жизнь известного автора в подполье.

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