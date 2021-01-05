6 городов мира для путешествия с детьми

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Седлецкая Татьяна
Фото: lifestyle.24tv
Лондон
Лондон – замечательное начало для семейных зарубежных
поездок. Там нет языкового барьера, пища благоприятна для ребенка, и есть возможность
узнать побольше об одном из главных персонажей современного детства — Гарри
Поттере! Настоящие фанаты могут побывать на платформе 9 ¾, сделать фото на
станции Кингс-Кросс, а затем отправиться в сказочную студию Гарри Поттера за
пределами города, где можно увидеть костюмы, реквизит, и многие другие наборы
из фильмов. В Лондоне вы также можете посетить театр и окунуться в
шекспировское прошлое. Лондонский Тауэр подарит вам вкус старой английской
истории во всей ее темной и драматической славе, в том числе вы увидите драгоценности
королевской семьи и старое оружие. А London Eye позволит гостям насладиться
видом Англии с вершины гигантского колеса обозрения.
Париж
Французская столица предлагает множество развлечений для
семей. Для ребенка по всему городу тут найдется множество кулинарных
мастер-классов и веселых детских площадок. Эйфелева башня является очевидным
обязательным местом для посещения, а также другие знаковые архитектурные части
города, такие как Триумфальная арка и Собор Нотр-Дам. Экскурсия по прохладным и
немного жутким катакомбам под городом идеально подходит для вашего семейного
досуга. Сделайте перерыв в одном из прекрасных площадок Парижа — Люксембургский
сад является особым фаворитом, предлагая деревянные лодки, на которых могут
поплавать дети по спокойной глади пруда, очаровательные карусели, кукольные шоу
и многое другое. И не забудьте заглянуть в Лувр, чтобы оценить работы
знаменитых мастеров.
Сидней
Тут вы увидите экзотических животных, удивительную культуру,
а также множество мероприятий, которые увлекут маленьких путешественников. Бонус:
любители мультика "В поисках Немо" помнят, что ключевые части этого приключения
Pixar происходят именно в гавани Сиднея. Восхитительный Оперный театр Сиднея
является обязательной остановкой вашего маршрута – тут можно увидеть шоу и
программы, направленные на маленьких гостей. Благодаря своему прибрежному
размещению в Сиднее есть множество потрясающих семейных пляжей, которые
оснащены площадками для игр. Посмотрите, что скрывается под водой, посетив Сиднейский
аквариум, где проживает более 12 000 морских животных, в том числе и морские
коровы.
Копенгаген
Столица Дании буквально сказочный город – место, где Ганс
Христиан Андерсен сочинял такую классику, как "Русалочка". А если ваши дети
слегка одержимы Lego, они, вероятно, захотят посетить страну, в которой были созданы первые
блоки этого конструктора. Вы обязательно должны посетить парк Тиволи – парк развлечений
в центре города с великолепными садами и архитектурой — он является одним из
старейших в мире парков с деревянными горками, которые все еще находящихся в
эксплуатации. Вы можете посетить статую Русалочки в порту, или приобрести
экскурсионный тур в замок Розенборг, чтобы познакомиться с королевской историей.
И, конечно же, посетите Леголенд с детками!
Рим
Даже придирчивых маленьких едоков Рим удовлетворит
полностью — пиццы, макарон и мороженого тут хватит на всех! Дети, которые увлекаются
историей или искусством, обязательно найдут путешествие в Рим захватывающим. Выделите
много времени для искусства — произведения таких мастеров, как Леонардо да
Винчи и Микеланджело разбросаны по всему городу, в обоих музеях и величественном
соборе. Тут можно окунуться в великое прошлое Рима, посетив Колизей и Пантеон.
Амстердам
Не беспокойтесь по поводу улицы красных фонарей, так как
Амстердам является одним из самых семейных городов в мире. Обязательно
побывайте с детками на легендарных игровых площадках Амстердама: такая площадка
расположена в каждом районе города, и часто имеет различные темы или
деятельность, в том числе зоопарк. Круиз по легендарному водному каналу
позволит насладиться видами Амстердама без потребности слишком много ходить.
Музей Ван Гога является важной остановкой для любителей искусства, а Дом Анны
Франк предлагает взглянуть на жизнь известного автора в подполье.
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