Куда поехать в июне в Украине: пять интересных мест

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Светлана Шкурупий
Первый месяц лета уже в самом разгаре, как и сезон отпусков. Если вы решили в этом году не выезжать за границу, то насладиться живописными пейзажами можно и в Украине. Предлагаем подборку интересных мест для отдыха.
Где отдохнуть в Украине (фото из открытых источников)
Шацкие озера
Это группа из более 30 озер, расположенных в Волынской области Украины, в междуречье Припяти и Западного Буга. Здесь можно насладиться лесными массивами и прекрасно отдохнуть на специальных базах. Всего несколько дней, проведенных в окружении густого леса и приозерной тишины, и вы почувствуете полное расслабление.
Лемурийское озеро
Это озеро находится на Херсонщине и привлекает туристов своим необычным розовым цветом. Лемурийских озеро считается целебным курортом международного значения. Так что здесь можно не только отдохнуть и сделать красивые фотографии, но и подправить здоровье.
Бакота
Село Бакота (возле Каменца-Подольского) славится своим невероятным видом и тишиной. Среди скал можно найти множество красивых мест для палаток. Рядом можно будет и поплавать, и приготовить пищу на костре.
Аскания-Нова на Херсонщине
Национальный заповедник в Херсонской области Аскания-Нова радует тысячи людей ежегодно красотой природы и уникальными достопримечательностями. Здесь обитает множество самых разнообразных животных. Неповторимый уголок Украины каждый год совершенствуется, поэтому побывать здесь - всегда наслаждение.
Озеро Синевир
На территории Закарпатья расположено 32 озера, но самым привлекательным и очаровательным считается Синевир, которое одновременно является крупнейшим и самым глубоким высокогорным озером Украины. Виды вокруг водоема — чрезвычайной живописные и величественные. Прямо на берегу Синевир можно заночевать на турбазе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие в Украине существуют места силы.
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