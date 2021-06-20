Куда поехать в июне в Украине: пять интересных мест

Первый месяц лета уже в самом разгаре, как и сезон отпусков. Если вы решили в этом году не выезжать за границу, то насладиться живописными пейзажами можно и в Украине. Предлагаем подборку интересных мест для отдыха.

Где отдохнуть в Украине (фото из открытых источников)

Шацкие озера

Это группа из более 30 озер, расположенных в Волынской области Украины, в междуречье Припяти и Западного Буга. Здесь можно насладиться лесными массивами и прекрасно отдохнуть на специальных базах. Всего несколько дней, проведенных в окружении густого леса и приозерной тишины, и вы почувствуете полное расслабление.

Лемурийское озеро

Это озеро находится на Херсонщине и привлекает туристов своим необычным розовым цветом. Лемурийских озеро считается целебным курортом международного значения. Так что здесь можно не только отдохнуть и сделать красивые фотографии, но и подправить здоровье.

Бакота

Село Бакота (возле Каменца-Подольского) славится своим невероятным видом и тишиной. Среди скал можно найти множество красивых мест для палаток. Рядом можно будет и поплавать, и приготовить пищу на костре.

Аскания-Нова на Херсонщине

Национальный заповедник в Херсонской области Аскания-Нова радует тысячи людей ежегодно красотой природы и уникальными достопримечательностями. Здесь обитает множество самых разнообразных животных. Неповторимый уголок Украины каждый год совершенствуется, поэтому побывать здесь - всегда наслаждение.

Озеро Синевир

На территории Закарпатья расположено 32 озера, но самым привлекательным и очаровательным считается Синевир, которое одновременно является крупнейшим и самым глубоким высокогорным озером Украины. Виды вокруг водоема — чрезвычайной живописные и величественные. Прямо на берегу Синевир можно заночевать на турбазе.

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