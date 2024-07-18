Куда не стоит ехать в отпуск: самые опасные места для путешествий

Каракас в Венесуэле возглавил список самых опасных городов для туристов в 2024 году по версии Forbes Advisor. В список также попали Карачи и Янгон. В то время как Сингапур признан самым безопасным городом.

Forbes назвал 10 самых опасных городов мира для туристов

Forbes Advisor провел исследование безопасности 60 городов мира, анализируя такие факторы, как преступность, здоровье, стихийные бедствия и цифровую безопасность. На основе этих данных составлен рейтинг, который помогает туристам понять, какие города могут быть опасными для посещения. Каждый город получил оценку по 100-балльной шкале, отражающей общий уровень риска для путешественников.

Самым опасным городом стал Каракас, получивший максимальные 100 баллов. Великобритания даже советует избегать поездок в некоторые его районы из-за высокой вероятности террористических актов.

Карачи в Пакистане занял второе место с 93 баллами из-за террористической угрозы. Третье место досталось Янгону в Мьянме, где большая проблема с кибербезопасностью и медицинскими услугами.

В десятку самых опасных городов также вошли Лагос (Нигерия), Манила (Филиппины), Дакка (Бангладеш), Богота (Колумбия), Каир (Египет), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).

На другом конце списка находится Сингапур, признанный самым безопасным городом, а за ним следуют Токио и Торонто, которые также оценены как очень безопасные для туристов.

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