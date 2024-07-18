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Куда не стоит ехать в отпуск: самые опасные места для путешествий

Каракас, Карачи и Янгон – лидеры рейтинга опасных городов для туристов

сегодня, 18:03
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Черновалова Кристина

Каракас в Венесуэле возглавил список самых опасных городов для туристов в 2024 году по версии Forbes Advisor. В список также попали Карачи и Янгон. В то время как Сингапур признан самым безопасным городом.

Куда не стоит ехать в отпуск: самые опасные места для путешествий

Forbes назвал 10 самых опасных городов мира для туристов

Forbes Advisor провел исследование безопасности 60 городов мира, анализируя такие факторы, как преступность, здоровье, стихийные бедствия и цифровую безопасность. На основе этих данных составлен рейтинг, который помогает туристам понять, какие города могут быть опасными для посещения. Каждый город получил оценку по 100-балльной шкале, отражающей общий уровень риска для путешественников.

Самым опасным городом стал Каракас, получивший максимальные 100 баллов. Великобритания даже советует избегать поездок в некоторые его районы из-за высокой вероятности террористических актов.

Карачи в Пакистане занял второе место с 93 баллами из-за террористической угрозы. Третье место досталось Янгону в Мьянме, где большая проблема с кибербезопасностью и медицинскими услугами.

В десятку самых опасных городов также вошли Лагос (Нигерия), Манила (Филиппины), Дакка (Бангладеш), Богота (Колумбия), Каир (Египет), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).

На другом конце списка находится Сингапур, признанный самым безопасным городом, а за ним следуют Токио и Торонто, которые также оценены как очень безопасные для туристов.

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Источник: https://www.forbes.com/advisor/travel-insurance/best-travel-insurance/#the_most_and_least_risky_cities_for_tourists_ranked_section
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