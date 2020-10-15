Куда ехать за необычными фото: лучшие локации в Украине

Ну кто из нас не хотел бы отправиться в новое интересное место, да еще и привезти оттуда коллекцию красивых фотографий? Если хорошо поискать, то в Украине можно найти не одно такое место, увидев снимки которого, сразу же захочется туда отправиться. Об этом пишет издание segodnya.

Каменец-Подольский. Фото: segodnya

Каменец-Подольский расположен в Хмельницкой области, его главная достопримечательность – это Старый замок. Приехав туда, вы сможете окунуться во времена Средневековья и почувствовать атмосферу того времени. Эту крепость построили еще при Киевской Руси. Вы увидите 11 башен, которые соединены между собой одной стеной. Также на территории замка частенько проходят костюмированные фестивали и исторические реконструкции, что поможет вам сделать уникальные снимки.

А вот Розовое озеро станет для вас настоящим открытием, если вы там ни разу не были. Оно расположено на Херсонщине, и его вода стала розового оттенока из-за большой концентрации соли. Туристы едут сюда не только за красивыми видами, но также чтобы поправить свое здоровье. Ведь там можно принять полезные грязевые ванны, наслаждаясь удивительными пейзажами.

Поехав в поселок Побугское на Кировоградщине, вы сможете окунуться в атмосферу холодной войны. Удивительно, что музей ракетных войск стратегического назначения не имеет аналогов в мире, поэтому в этом месте просто не может не понравиться путешественнику. Здесь можно сделать нереальные снимки, которые останутся ярким воспоминанием о поездке. Также можно посетить командный пункт, который расположен на глубине 40 метров. Гости любят фотографироваться, нажимая легендарную "красную" кнопку, которая когда-то которая когда-то означала активацию смертоносных баллистических ракет.

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