Крупнейший круизный лайнер в мире начал свое первое плавание: какая цена билета

Крупнейший в мире круизный лайнер "Икона морей" начал свой первый круиз 28 января из Майами и направится в Мексику и на Багамские острова, после чего снова вернется в США. Кроме своих огромных размеров, у корабля также много аттракционов, которыми могут воспользоваться привередливые пассажиры. Создание лайнера "Икона морей" стоило 2 миллиарда долларов, а его строительство длилось 900 дней.

Крупнейший круизный лайнер в мире "Икона морей". Фото из открытых источников

Общая длина круизного лайнера "Икона морей" составляет 364,75 метра. Судно может вместить до 8 тысяч пассажиров на 20 палубах. На борту пассажиров ожидает настоящий аквапарк, предлагающий для отдыхающих семь плавательных бассейнов и шесть водных горок. Также на борту есть аквапарк для детей с каруселями и зоной для серфинга.





Аквапарк на борту лайнера "Икона морей"



На борту роскошного круизного лайнера также есть ночные клубы, ледовый каток, поросший деревьями парк и театры.

За недельное путешествие на крупнейшем в мире круизном лайнере "Икона морей" придется заплатить 14 тыс. долларов. Однако владелец судна предлагает скидки на билеты, которые можно будет приобрести за 2,7 тыс. долларов, но поездку придется ждать год.

Корабль работает на сжиженном природном газе, который горит чище, чем традиционный для судов дизель, но создает больший риск выбросов метана. Экологические группы раскритиковали "Икону морей" за недопустимый риск для климата из-за его вредного воздействия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание.

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