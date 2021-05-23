Какой популярный курорт может исчезнуть с лица Земли

У большинства людей Мальдивские острова, расположенные в акватории Индийского океана, ассоциируются с чистой бирюзовой водой, роскошными пляжами и комфортабельными отелями. Это действительно так, ведь этот уголок — райское место. Но к концу века оно может полностью исчезнуть. В чем же проблема?

Мальдивы (фото из открытых источников)

Министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна заявила о том, что к 2100 году популярного курорта может "не стать".

Дело в том, что климат быстро меняется, а Мальдивы — одна из самых уязвимых стран в мире. Если не предпринимать никаких мер, то климатические изменения "сотрут" с Земли этот "райский уголок".

"Земли повыше для нас нет. Есть только мы, только наши острова и море", — сказала министр.

Согласно данным Всемирного экономического форума, к 2050 году уровень моря может подняться на 1,1 метра. Сейчас около 80% Мальдивских островов находятся всего на метр выше уровня моря. Поэтому не удивительно, что власти страны обеспокоены подтоплением, эрозиями береговой линии и угрозой исчезновения популярного курортного места.

Аминат Шауна отметила, что нужно начинать уже сегодня думать о будущем своей страны, народа и культуры. Это касается не только Мальдив, но и других маленьких островных государств.

Напомним, в марте 2021 года Турция выставила на продажу небольшой остров Калем, который называют "Мальдивами Эгейского моря". Его стоимость составила 55 миллионов долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало новое фото Земли из космоса, на котором видно быстро тающий ледник.

Ученые говорят, что если ничего не предпринимать, то в 2060 году таяние ледников вызовет поднятие уровня Мирового океана и планета будет в опасности.

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