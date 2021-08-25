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Какой город признали самым безопасным в мире

Обновлен мировой рейтинг самых безопасных городов: кто оказался на первой строчке

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Аналитики The Economist Intelligence Unit составили новый рейтинг самых безопасных городов в мире, основываясь на 76 показателях. И с показателем в 82,4 бала список возглавил Копенгаген — столица и самый крупный город Дании.

Какой город признали самым безопасным в мире

Названы самые безопасные города в мире (фото из открытых источников)

Эксперты оценили города по 76 показателям в пяти категориях: защита цифровых данных, здоровье, инфраструктура, личная и экологическая безопасность. Лидером по всем показателям в этом году стал Копенгаген, в совокупности столица Дании набрала 82,4 балла из 100. За ним в списке безопасных городов идут Торонто (82,2) и Сингапур (80,7).

Безопасными также назвали Сидней (Австралия), Токио (Япония), Амстердам (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Гонконг (Китай), Мельбурн (Австралия) и Стокгольм (Швеция).

Авторы рейтинга отмечают, что пандемия коронавируса изменила всю концепцию безопасности города. Редактор списка Нака Кондо с Economist Intelligence Unit в своей вступительной статье подчеркнула, что цифровая безопасность становится приоритетной, поскольку "все больше деятельности и торговли перемещаются в интернет".

Напомним, что блюда национальной кухни интересуют практически каждого туриста. Туристические операторы даже составляют специальные гастрономические туры, дабы угодить путешественникам-гурманам. Шеф-повара из разных стран составили рейтинг тех городов, которые не попадают в распространенные предложения, но, тем не менее, обладают самобытной и интересной кухней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярное туристическое издание Big 7 Travel составило рейтинг 10 самых посещаемых городов в Европе.  Лидером посещаемости стал Лондон.


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Источник: http://safecities.economist.com/safe-cities-2021-whitepaper/
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