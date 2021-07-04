Какие удивительные места могут исчезнуть с лица Земли

Изменение климата — проблема мирового масштаба, которая может привести к серьезным последствиям и стать причиной природных катастроф. Ученые говорят, что из-за экологических проблем под угрозой исчезновения находятся уникальные и живописные места нашей планеты. Какие именно?

Национальный парк Глейшер / Feng Wei Photography / Getty Images

Мальдивские острова

Роскошный курорт, который славится своим белоснежным песком, чистой бирюзовой водой и комфортабельными отелями, к 2100 году может полностью исчезнуть. Такими опасениями поделилась министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна. Она утверждает, что поднятие уровня океана может "стереть" с Земли этот "райский уголок".

Большой Барьерный риф

Этот риф расположен в Коралловом море (на северо-востоке Австралии) и представляет собой уникальное образование, созданное живыми организмами. Но экосистеме угрожает потепление климата, загрязнение океана и массовые разрушения кораллов. Если не предпринимать никаких мер, то к 2050 году этот риф изменится до неузнаваемости.

Венеция

Красивый итальянский город регулярно сталкивается с подтоплениями, при чем их частота за последние годы, выросла в несколько раз и делает ситуацию экстремальной. Исследователи опасаются, что к 2050 году Венеция может уйти под воду.

Мертвое море

Один из самых удивительных водоемов планеты также под угрозой, а все дело в том, что за последние годы водоем уменьшился в три раза и стал мельче. И уровень воды продолжает падать каждый год примерно на метр. Ученые говорят, что всему виной добыча минералов и проблемы с притоком из реки Иордан. Есть вероятность, что спустя 50 лет водоема не станет.

Национальный парк Глейшер

Этот парк расположен в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана. Туристов сюда привлекают изрезанные горы и скалистые пейзажи с множеством великолепных озер и рек. Однако, согласно прогнозам исследователей, к 2030 году вся экосистема парка может кардинально изменится из-за таяния ледников.

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