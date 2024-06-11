Какая страна в Европе стала лидером по карманным кражам у туристов

Барселона, знаменитая своей уникальной архитектурой и бурлящей культурной жизнью, каждый год привлекает свыше 12 миллионов туристов. Однако, вместе с обилием достопримечательностей, город известен и повышенным риском карманных краж, что ставит его в один ряд с наиболее опасными направлениями для путешественников в Европе.

Высокий риск карманных краж в Барселоне: как защитить себя

Согласно материала издания Express, Испания и Франция находятся на вершине списка стран с высоким уровнем преступности в отношении туристов. Барселона выделяется в этом списке особенно, где карманные кражи стали почти рутинной частью городской жизни.

"Наш телефон украли прямо с нашего столика под нашим носом в ресторане в Барселоне. Ресторан был пустой, за исключением нас и этого одного парня, который забрел с улицы и сел возле нас. Персонал не давал ему меню, как нам. Мы не видели, чтобы он подходил к нашему столику, и мне интересно, не наш ли официант украл телефон и дал его тому парню? В любом случае, это был чистый артистизм. Никто из нашей группы из пятерых ничего не видел", — рассказал турист.

Такие случаи, как инцидент в ресторане Барселоны, где телефон был украден прямо со стола, не редкость.

Способы защиты от карманных краж

Использование ремешков и специальных сумок. Как утверждает Кэти, многие уже отдают предпочтение аксессуарам, которые позволяют закрепить телефон на запястье или носить его в более безопасных местах, например, в сумке на передней части тела или внутреннем кармане на молнии. Осторожность в местах большого скопления людей. Исторические и культурные достопримечательности привлекают туристов, а значит, и воров. Внимательность и осторожность могут помочь избежать потерь. Обучение и осведомленность. Туристические агентства и местные органы власти могут усилить информационные кампании о рисках и методах предотвращения краж.