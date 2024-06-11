Какая страна в Европе стала лидером по карманным кражам у туристов

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Черновалова Кристина
Барселона, знаменитая своей уникальной архитектурой и бурлящей культурной жизнью, каждый год привлекает свыше 12 миллионов туристов. Однако, вместе с обилием достопримечательностей, город известен и повышенным риском карманных краж, что ставит его в один ряд с наиболее опасными направлениями для путешественников в Европе.
Высокий риск карманных краж в Барселоне: как защитить себя
Согласно материала издания Express, Испания и Франция находятся на вершине списка стран с высоким уровнем преступности в отношении туристов. Барселона выделяется в этом списке особенно, где карманные кражи стали почти рутинной частью городской жизни.
Такие случаи, как инцидент в ресторане Барселоны, где телефон был украден прямо со стола, не редкость.
Способы защиты от карманных краж
Использование ремешков и специальных сумок. Как утверждает Кэти, многие уже отдают предпочтение аксессуарам, которые позволяют закрепить телефон на запястье или носить его в более безопасных местах, например, в сумке на передней части тела или внутреннем кармане на молнии.
Осторожность в местах большого скопления людей. Исторические и культурные достопримечательности привлекают туристов, а значит, и воров. Внимательность и осторожность могут помочь избежать потерь.
Обучение и осведомленность. Туристические агентства и местные органы власти могут усилить информационные кампании о рисках и методах предотвращения краж.
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