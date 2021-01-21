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Любовь Блажко
Как правильно спланировать поездку и при этом не потратить много денег рассказала для "О, Море" организатор путешествий Настя Кучина.
Как путешествовать с роскошью, когда денег минимум. Фото: unsplash
Чтобы ездить авто, а не автобусом – езжайте в компании 5 человек
Туристка рекомендует отправляться в путешествие не одному, а в компании друзей. Так будет дешевле и арендовать машину, и жилье.
Искать компанию лучше не среди близких друзей
Эта плохая идея потому, что у друзей тут же найдется куча отговорок, чтобы не ехать с вами. А компания давних, но не совсем близких знакомых, отлично для этого подойдет.
Ищите пляж вручную на Google Maps
Путешественница рассказывает, что никогда слепо не верит тем локациям, которые ярко расписаны в Сети. Лучше посмотреть самому на карте.
Мониторьте билеты правильно, нельзя постоянно обновлять страницу
Вы должны четко понимать, куда вы хотите поехать. Только после этого можно приступать к мониторингу билетов. Цену можно проверять ежедневно, но обычно каждые две-три недели меняется ценовая политика. Обновлять сайт слишком часто тоже не стоит, поскольку фиксируется активность за пользователем, соответственно, цена не будет уменьшаться.
Советуйтесь с теми, кто уже был в этой стране
Если есть знакомые, которые были там, куда вы собираетесь поехать, обязательно расспросите у них о поездке.
Как сообщало издание "Комментарии", путешественница показала загадочный мир Занзибара. Туристка отправилась на свои зимние каникулы на остров Занзибар, где она увидела "настоящий первобытный мир". Так, она решила поделиться с людьми своими впечатлениями, поэтому опубликовала серию невероятных снимков.
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