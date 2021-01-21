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Как путешествовать с роскошью, когда денег минимум

Туристические лайфхаки от организатора путешествий

сегодня, 21:51
Автор:

Любовь Блажко

Как правильно спланировать поездку и при этом не потратить много денег рассказала для "О, Море" организатор путешествий Настя Кучина.

Как путешествовать с роскошью, когда денег минимум

Как путешествовать с роскошью, когда денег минимум. Фото: unsplash

Чтобы ездить авто, а не автобусом – езжайте в компании 5 человек

Туристка рекомендует отправляться в путешествие не одному, а в компании друзей. Так будет дешевле и арендовать машину, и жилье. 

Искать компанию лучше не среди близких друзей

Эта плохая идея потому, что у друзей тут же найдется куча отговорок, чтобы не ехать с вами. А компания давних, но не совсем близких знакомых, отлично для этого подойдет. 

Ищите пляж вручную на Google Maps

Путешественница рассказывает, что никогда слепо не верит тем локациям, которые ярко расписаны в Сети. Лучше посмотреть самому на карте. 

Мониторьте билеты правильно, нельзя постоянно обновлять страницу

Вы должны четко понимать, куда вы хотите поехать. Только после этого можно приступать к мониторингу билетов. Цену можно проверять ежедневно, но обычно каждые две-три недели меняется ценовая политика. Обновлять сайт слишком часто тоже не стоит, поскольку фиксируется активность за пользователем, соответственно, цена не будет уменьшаться. 

Советуйтесь с теми, кто уже был в этой стране

Если есть знакомые, которые были там, куда вы собираетесь поехать, обязательно расспросите у них о поездке. 

"Они могут дать если и совсем мало, то все равно что-то полезное – где они вкусно и дешево поели, где раздавали бесплатный смузи, за каким углом есть магазин с дешевыми продуктами, о каком жилье они услышали на пляже, и оно может быть вдвое дешевле, чем то, которое вы найдете сами", — поделилась Настя. 

Как сообщало издание "Комментарии", путешественница показала загадочный мир Занзибара. Туристка отправилась на свои зимние каникулы на остров Занзибар, где она увидела "настоящий первобытный мир". Так, она решила поделиться с людьми своими впечатлениями, поэтому опубликовала серию невероятных снимков.



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Источник: https://travel.24tv.ua/ru/poehat-bjudzhetnoe-puteshestvie-prakticheskie-sovety-ot-turistki_n1517411
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