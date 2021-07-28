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Как провести отпуск без работы правильно: простые советы

Все знают о том, как важно отделять личное время от рабочего, но далеко не всегда это удается применить в реальной жизни.

сегодня, 02:27
Автор:

Ольга Чародий

Лето — идеальное время для того, чтобы наконец уйти в отпуск. Но случается и такое, что даже на уикенде рабочие моменты не позволяют отдохнуть. Ловите 5 советов, как сосредоточиться только на отпуске.

Как провести отпуск без работы правильно: простые советы

Отпуск (фото из открытых источников)

Все знают о том, как важны отделять личное время от рабочего, но далеко не всегда это удается применить в реальной жизни. Особенно, если речь идет о лете и время отдыха. Поэтому в телеграмм-канале "Психологическая поддержка" поделились советами, как провести отпуск без работы.

Убедитесь, что коллеги и знакомые, которые могут обратиться по делам, знают, что вы идете в отпуск;

Выключите звуки мессенджеров в рабочих часах;

Берите с собой в отпуск только личные гаджеты. Если у вас есть отдельный рабочий телефон, ноутбук или планшет, то лучше оставить его дома;

Установите ограничения. К примеру, просите близких, чтобы они не позволяли вам проверять рабочую почту и тому подобное;

Перейдите в "наступление". За день или за несколько до старта отпуска сообщите всем о сроке ваше отсутствие.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком — теперь отпуск при рождении может брать любой из родителей. Документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком. Вводится также новый вид одноразового отпуска продолжительностью до 14 календарных дней — при рождении ребенка. Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает.

 


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Источник: Comments.ua
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