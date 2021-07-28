Как провести отпуск без работы правильно: простые советы

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Ольга Чародий
Лето — идеальное время для того, чтобы наконец уйти в отпуск.
Но случается и такое, что даже на уикенде рабочие моменты не позволяют
отдохнуть. Ловите 5 советов, как сосредоточиться только на отпуске.
Отпуск (фото из открытых источников)
Все знают о том, как важны отделять личное время от рабочего,
но далеко не всегда это удается применить в реальной жизни. Особенно, если речь
идет о лете и время отдыха. Поэтому в телеграмм-канале "Психологическая
поддержка" поделились советами, как провести отпуск без работы.
Убедитесь, что коллеги и знакомые, которые могут обратиться
по делам, знают, что вы идете в отпуск;
Выключите звуки мессенджеров в рабочих часах;
Берите с собой в отпуск только личные гаджеты. Если у вас
есть отдельный рабочий телефон, ноутбук или планшет, то лучше оставить его
дома;
Установите ограничения. К примеру, просите близких, чтобы они
не позволяли вам проверять рабочую почту и тому подобное;
Перейдите в "наступление". За день или за несколько до старта отпуска сообщите всем о сроке ваше отсутствие.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком — теперь отпуск при рождении может брать любой из родителей. Документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком. Вводится также новый вид одноразового отпуска продолжительностью до 14 календарных дней — при рождении ребенка. Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает.
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