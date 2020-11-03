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Как планировать отдых на Новый год во время пандемии: несколько важных советов

Если вы планирует отдых в новогодние дни, помните, что пандемия проявила новые возможности внутреннего туризма, в том числе, украинского

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Многие уже начали задумываться, где провести новогодние праздники и не прогадать, ведь во время пандемии коронавируса рискованно принимать долгосрочные решения по поводу отдыха. Как спланировать путешествие, рассказал "Комментариям" президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

Как планировать отдых на Новый год во время пандемии: несколько важных советов

В новых реалиях, когда международный туризм стал абсолютно не прогнозируемым, а эпидемиологическое зонирование с постоянным открытием-закрытием границ — нормой, все страны без исключения сделали ставку на развитие внутреннего туризма. Липтуга говорит, что внутренний туризм условно можно поделить на туризм национальный и туризм региональный или, так называемый, стэйкейшнз, когда люди путешествуют по окрестностям мест своего постоянного проживания.

Следует принять во внимание то, что практически все области Украины сейчас попали в оранжевую и красную зоны (кроме Херсонщины), и будет также сложно спланировать поездку в другой регион. В любой момент вспышка заболеваемости может внести коррективы в расписание движения поездов и самолетов, а также работу объектов индустрии гостеприимства.

Укрзализныця, к примеру, в зимнее расписание вводит всего 1600 вагонов, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

"В целом, бизнес гостеприимства уже везде соблюдает необходимые меры безопасности, чего не скажешь о наших гражданах. Но это — как с пристегиванием ремня безопасности... – говорит эксперт. — Взвешивая все риски и неопределенность в распространении эпидемии и принятии ограничений правительством, мы рекомендуем планировать новогодние каникулы или недалеко от места проживания, или, если в других регионах, то независимо от общественного транспорта".

Липтуга напоминает, что Украина богата и разнообразна туристическими ресурсами и практически каждая область предлагает, на сегодняшний день, интересные продукты для внутреннего туризма.

"Каждый год появляются новые объекты сельского и экологического туризма, городские туры и экскурсии, новые музеи, туристические аттракции и фестивали. При всей любви к Киеву, Львову и Одессе, я рекомендую украинцам узнавать свою страну и посещать все остальные регионы, даже те, которые ранее казались им совершенно не туристическими, – советует он. — Лучше, если тур будет организован профессиональным туроператором, который знает регион и оптимизирует время и расходы туристов так, чтобы оставить лучшие впечатления от новогоднего отдыха".

Напомним, несмотря на пандемию киевлянам обещают устроить новогодние праздники.


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Источник: https://comments.ua/opinionto/2520-kak-v-usloviyah-koronavirusa-planirovat-novogodniy-otdyh.html
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