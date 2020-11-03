Как планировать отдых на Новый год во время пандемии: несколько важных советов

Многие уже начали задумываться, где провести новогодние праздники и не прогадать, ведь во время пандемии коронавируса рискованно принимать долгосрочные решения по поводу отдыха. Как спланировать путешествие, рассказал "Комментариям" президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

В новых реалиях, когда международный туризм стал абсолютно не прогнозируемым, а эпидемиологическое зонирование с постоянным открытием-закрытием границ — нормой, все страны без исключения сделали ставку на развитие внутреннего туризма. Липтуга говорит, что внутренний туризм условно можно поделить на туризм национальный и туризм региональный или, так называемый, стэйкейшнз, когда люди путешествуют по окрестностям мест своего постоянного проживания.

Следует принять во внимание то, что практически все области Украины сейчас попали в оранжевую и красную зоны (кроме Херсонщины), и будет также сложно спланировать поездку в другой регион. В любой момент вспышка заболеваемости может внести коррективы в расписание движения поездов и самолетов, а также работу объектов индустрии гостеприимства.

Укрзализныця, к примеру, в зимнее расписание вводит всего 1600 вагонов, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

"В целом, бизнес гостеприимства уже везде соблюдает необходимые меры безопасности, чего не скажешь о наших гражданах. Но это — как с пристегиванием ремня безопасности... – говорит эксперт. — Взвешивая все риски и неопределенность в распространении эпидемии и принятии ограничений правительством, мы рекомендуем планировать новогодние каникулы или недалеко от места проживания, или, если в других регионах, то независимо от общественного транспорта".

Липтуга напоминает, что Украина богата и разнообразна туристическими ресурсами и практически каждая область предлагает, на сегодняшний день, интересные продукты для внутреннего туризма.

"Каждый год появляются новые объекты сельского и экологического туризма, городские туры и экскурсии, новые музеи, туристические аттракции и фестивали. При всей любви к Киеву, Львову и Одессе, я рекомендую украинцам узнавать свою страну и посещать все остальные регионы, даже те, которые ранее казались им совершенно не туристическими, – советует он. — Лучше, если тур будет организован профессиональным туроператором, который знает регион и оптимизирует время и расходы туристов так, чтобы оставить лучшие впечатления от новогоднего отдыха".

Напомним, несмотря на пандемию киевлянам обещают устроить новогодние праздники.

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