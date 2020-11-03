Как планировать отдых на Новый год во время пандемии: несколько важных советов

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Таисия Ерохина
Многие уже начали
задумываться, где провести новогодние праздники и не прогадать, ведь во время
пандемии коронавируса рискованно принимать долгосрочные решения по поводу
отдыха. Как спланировать путешествие, рассказал "Комментариям" президент
Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.
В новых реалиях,
когда международный туризм стал абсолютно не прогнозируемым, а
эпидемиологическое зонирование с постоянным открытием-закрытием границ —
нормой, все страны без исключения сделали ставку на развитие внутреннего
туризма. Липтуга говорит, что внутренний туризм условно можно поделить на
туризм национальный и туризм региональный или, так называемый, стэйкейшнз,
когда люди путешествуют по окрестностям мест своего постоянного проживания.
Следует принять
во внимание то, что практически все области Украины сейчас попали в оранжевую и
красную зоны (кроме Херсонщины), и будет также сложно спланировать поездку в
другой регион. В любой момент вспышка заболеваемости может внести коррективы в
расписание движения поездов и самолетов, а также работу объектов индустрии
гостеприимства.
Укрзализныця, к
примеру, в зимнее расписание вводит всего 1600 вагонов, что в два раза меньше,
чем в прошлом году.
Липтуга
напоминает, что Украина богата и разнообразна туристическими ресурсами и
практически каждая область предлагает, на сегодняшний день, интересные продукты
для внутреннего туризма.
Напомним, несмотря
на пандемию киевлянам обещают устроить новогодние
праздники.
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