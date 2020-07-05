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Как бы выглядели семь чудес света, если бы они сохранились

Семь чудес света – это классический список выдающихся творений человечества

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Как бы выглядели семь чудес света, если бы они сохранились

Пожалуй, каждый человек слышал о 7 чудесах света — величайших творениях человечества, которые поражали своей красотой и величием. К большому сожалению, из этих древнейших чудес до сегодняшнего дня уцелело лишь одно - пирамида Хеопса, расположена в Гизе (Египет). Но команда Budget Direct смогла с помощью компьютерного моделирования показать, как бы выглядели эти шедевры, если бы сохранились до наших дней.  

Статуя Колосса

Эта гигантская статуя древнегреческого бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море, в Греции. Простояла статуя чуть более полувека.


Висячие сады Семирамиды

Достопримечательность расположена неподалеку от Багдада (Ирак), и сегодня ее каменные развалины могут впечатлить простого туриста разве что своей масштабностью. Однако история свидетельствует о том, что сооружение было одним из самых прекрасных творений человечества. 


Александрийский маяк

Местные жители утверждали, что свет Александрийского маяка сжигал вражеские судна ещё до их приближения к берегу, а если им и удавалось подойти к побережью, статуя Посейдона, находящаяся на куполе удивительной конструкции, издавала пронзительный предостерегающий крик. 


Мавзолей в Галикарнасе

Данное архитектурное строение было сооружено в IV веке до нашей эры в карийском городе Галикарнас. Кария, это историческая область, которая в настоящее время находится на территории Турции, а древний город Галикарнас сегодня называется Бодрум. 


Статуя Зевса в Олимпии

Единственное из Семи чудес света, которое располагалось в материковой части Европы (в городе Олимпия). Статуя Зевса была воздвигнута в V веке до нашей эры. Она была изготовлена из золота, дерева и слоновой кости, в так называемой хрисоэлефантинной технике. 


Храм Артемиды в Эфесе

Храм богини Артемиды был настолько большим, что сразу же попал в список семи чудес света античного мира. Его строительство было завершено в 550 году до нашей эры. Находился он в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии, в настоящее время — около города Сельчук на юге провинции Измир (Турция).


Пирамида Хеопса

Самая большая пирамида в мире хорошо сохранилась до наших дней, поэтому туристы могут без проблем полюбоваться этим чудом света. Правда, раньше ее высота достигала 147 метров, а сейчас она равна 138. А вот возраст пирамиды оценивается примерно в 4500 лет.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, о каких архитектурных чудесах света мало кто знает. 


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