Hubble сделал изображение галактики в созвездии Тукан

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 7329 в созвездии Тукан благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA). Изображение сделано четырьмя разными фильтрами телескопа, каждый из которых охватывает разную область светового спектра, от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного. После их сочетания образ галактики становится полным, с цветами, максимально репрезентирующими реальность.

Галактика - фото из открытых источников

Объект NGC 7329 открыл британский астроном Джон Гершель, впервые наблюдавший за ним 20 июля 1835 года. Космический телескоп Хаббл является результатом сотрудничества NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) и Европейского космического агентства. Это долговременная космическая обсерватория. Хаббл совершил революцию в современной астрономии, став не только эффективным инструментом для новых открытий.

Напомним, астрономы запечатлели удивительную галактику. Видео было опубликовано на официальной странице обсерватории Hubble в социальной сети Instagram. Данные были получены благодаря оборудованию космического телескопа американского ведомства NASA и европейского агентства ESA Hubble. На опубликованном видео можно спиральную галактику, которая находится в скоплении галактик. Объект проходит через процесс, называемый срывом под давлением. Ученые рассказали, что он происходит когда галактики проносятся в скоплении, и в результате из диска галактики вытягивается газ.

Для справки: на фото запечатлена галактика под названием ESO 137—001, расположенная в созвездии Южный Треугольник. Она движется к центру скопления на скорости семь миллионов километров в час.

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