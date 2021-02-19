Грузия готовится открыть границы для украинских туристов

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Кириєнко Анна
Вскоре власть Грузии может смягчить правила въезда в страну во время пандемии и открыть свои границы для украинских туристов. Об этом говорится в материалах издания "Европейская правда".
Туризм в коронавирус: Грузия может открыть свои границы для украинцев. Фото: kidpassage.com
По предварительным данным, украинцы смогут отдохнуть в Грузии, если покажут на границе отрицательный результат ПЦР-теста.
Однако границы откроются только, если до марта не будет резкого скачка заболеваемости COVID-19.
Стоит заметить, что Грузия строго и ответственно относится к выполнению карантинных норм и пропуску иностранных туристов в страну.
Так власть только недавно открыла аэропорт Тбилиси для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС. Пропускают и всех иностранцев, имеющих прививки от коронавируса.
Напоминаем, что исследования ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что обнаруженные штаммы коронавируса могут привести к быстрому росту новых случаев. Мутации вызывают беспокойство, ведь прогрессируют. Как может измениться ход пандемии COVID-19, читайте в нашем материале.
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