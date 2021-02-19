Грузия готовится открыть границы для украинских туристов

Вскоре власть Грузии может смягчить правила въезда в страну во время пандемии и открыть свои границы для украинских туристов. Об этом говорится в материалах издания "Европейская правда".

Туризм в коронавирус: Грузия может открыть свои границы для украинцев. Фото: kidpassage.com

"Грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд также нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, украинцы смогут отдохнуть в Грузии, если покажут на границе отрицательный результат ПЦР-теста.

Однако границы откроются только, если до марта не будет резкого скачка заболеваемости COVID-19.

Стоит заметить, что Грузия строго и ответственно относится к выполнению карантинных норм и пропуску иностранных туристов в страну.

Так власть только недавно открыла аэропорт Тбилиси для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС. Пропускают и всех иностранцев, имеющих прививки от коронавируса.

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