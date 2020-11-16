Главные нововведения, о которых стоит знать пассажирам авиалиний

С ноября в Украине начали действовать новые правила авиаперевозок, которые были утверждены Госавиаслужбой еще в 2018 году. Об этом сообщил сайт РБК-Украина. В документе много нововведений, которые нужно знать как перевозчикам, так и пассажирам. Поэтому, давайте разберемся с главным.

Фото: bugaga

1) Задержку приравняли к отмене рейса

Если рейс задерживается более чем на 48 часов, он автоматически считается отмененным. В таком случае пассажиры могут получить материальную компенсацию за отмену авиаперелета. Авиакомпания обязана выплатить каждому пассажиру от 250 до 600 евро.

2) Увеличились суммы материальных компенсаций

В случае смерти или увечья пассажира авиакомпания должна будет выплатить ему или его близким материальную компенсацию размером в 154 554 евро. Ранее перевозчик должен был оплатить маленькую часть компенсации пострадавшему немедленно. Сейчас это правило распространяется только на случаи смерти. Возмещение убытков за повреждение багажа составит около 1545 евро. Ранее материальные компенсации были значительно меньше.

3) Оплата за ручную кладь

Пассажирам придется платить за ручную кладь, которую раньше можно было проносить бесплатно. Не платить можно только за инвалидную коляску, костыли, оборудование для людей с ограниченными возможностями, детское питание, дорожную колыбель для ребенка. Также авиакомпании будут самостоятельно решать, устанавливать или не устанавливать цены на определенный вид багажа, например на клетки с домашними любимцами.

4) Перевозчики будут устанавливать время завершения посадки на рейс

Теперь перевозчики должны самостоятельно определять время окончания посадки и указывать его на билетах. Поэтому пассажирам нужно серьезнее относиться к этому пункту, внимательно смотреть на билеты и не задерживаться, ведь самолет может отправиться без них.

5) Отвоевать компенсацию от авиакомпаний стало сложнее

Ранее компенсировать свои деньги можно было с помощью приложений и сервисов, которые действовали от вашего имени и заставляли авиакомпанию выплатить возмещение.

С ноября появилось условие: представитель пассажира, который потребует компенсацию, обязан предоставить оригинал доверенности от пассажира и копию его паспорта.

Сайт "Комментарии" желает удачных перелетов и сообщает, что авиакомпания SkyUp запустит недорогой перелет из Львова в Стамбул.





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