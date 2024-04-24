Где в Европе туристам придется платить 4 евро за каждую ночь

Португалия, страна, знаменитая своими бескрайними пляжами, живописной природой и изысканной кухней, привлекает все больше туристов с каждым годом. Среди путешественников, она особенно популярна за умеренные цены и теплый климат, который радует посетителей круглый год.

Португалия вводит изменения в туристический сбор

Недавние инициативы местных властей могут изменить восприятие страны в глазах многочисленных гостей. Лиссабон, столица Португалии, предложила увеличить туристический налог с 2 до 4 евро за каждую ночь пребывания в отелях города. Это решение уже одобрено городским советом и ожидает завершения 30-дневного периода общественных консультаций, после чего может быть официально введено в действие.

Дополнительные доходы, которые город планирует получать от нового налога, будут направлены на улучшение инфраструктуры и поддержание общественных служб, что, по мнению властей, в итоге повысит качество жизни как местных жителей, так и приезжающих туристов.

Кроме того, с апреля 2024 года начнет действовать налог для пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в Лиссабон. Туристы будут платить 2 евро за каждый день, проведенный в городе, независимо от того, останутся они на ночь или же просто посетят город на несколько часов.

Не только Лиссабон стремится увеличить свои доходы за счет туристического потока. Подобные меры вводятся и в других популярных у путешественников регионах Португалии, включая Алгарве и Амаранте. В Амаранте, например, теперь действует сезонный тариф: 2 евро в высокий сезон и 1 евро в низкий сезон.

Напомним, что в апреле 2024 года Венеция стала первым городом в мире, который начал взимать плату с туристов за вход. Теперь к этой инициативе может присоединиться и другой известный туристический центр Италии — город Комо.