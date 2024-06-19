Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов

В преддверии летнего отдыха многие туристы внимательно изучают не только культурные и исторические достопримечательности европейских городов, но и их безопасность. В свежем рейтинге на 2024 год, эксперты выделили пять городов Евросоюза, которые заслужили статус самых безопасных.

Какие европейские города признали самыми безопасными

На основе опросов местных жителей эти города были оценены как наиболее безопасные для ночных прогулок в одиночестве, что является важным показателем общей безопасности. В опросе участвовали жители каждого города, которые оценили свои ощущения безопасности после наступления темноты.

Гронинген, Нидерланды

Гронинген, захватывающий дух с его молодежной демографией и богатой историей, занял пятую строчку в этом рейтинге. В городе, который, согласно легенде, был основан выходцами из античной Трои, 86% жителей заявили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью наедине.





Белосток, Польша

Следующий в списке, Белосток, привлекает туристов своей старинной архитектурой и замком Дворец Браницких, известным как "польский Версаль". Здесь также 86% местных жителей подтвердили своё чувство безопасности в ночное время.





Любляна, Словения

На третьем месте рейтинга расположилась Любляна. Эта столица известна своим средневековым духом и Мостом Дракона, где местные и гости города могут загадывать желания. Здесь 87% опрошенных выразили уверенность в своей безопасности ночью.





Овьедо, Испания

В испанском Овьедо, который славится своими учебными заведениями и богатой историей, 87% жителей ощущают безопасность при ночных прогулках, что подняло его на вторую строчку списка.





Копенгаген, Дания

И наконец, Копенгаген, столица Дании, признана самым безопасным городом ЕС в 2024 году. Здесь 87% опрошенных чувствуют себя в безопасности ночью, а общее удовлетворение жизнью достигает 100%. Неудивительно, что Дания занимает второе место в рейтинге самых счастливых стран мира.



