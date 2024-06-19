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Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов

Обзор самых безопасных городов Евросоюза в 2024 году

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В преддверии летнего отдыха многие туристы внимательно изучают не только культурные и исторические достопримечательности европейских городов, но и их безопасность. В свежем рейтинге на 2024 год, эксперты выделили пять городов Евросоюза, которые заслужили статус самых безопасных. 

Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов

Какие европейские города признали самыми безопасными

На основе опросов местных жителей эти города были оценены как наиболее безопасные для ночных прогулок в одиночестве, что является важным показателем общей безопасности. В опросе участвовали жители каждого города, которые оценили свои ощущения безопасности после наступления темноты. 

Гронинген, Нидерланды

Гронинген, захватывающий дух с его молодежной демографией и богатой историей, занял пятую строчку в этом рейтинге. В городе, который, согласно легенде, был основан выходцами из античной Трои, 86% жителей заявили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью наедине.

Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов - фото 2

Белосток, Польша

Следующий в списке, Белосток, привлекает туристов своей старинной архитектурой и замком Дворец Браницких, известным как "польский Версаль". Здесь также 86% местных жителей подтвердили своё чувство безопасности в ночное время.

Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов - фото 3

Любляна, Словения

На третьем месте рейтинга расположилась Любляна. Эта столица известна своим средневековым духом и Мостом Дракона, где местные и гости города могут загадывать желания. Здесь 87% опрошенных выразили уверенность в своей безопасности ночью.

Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов - фото 4

Овьедо, Испания

В испанском Овьедо, который славится своими учебными заведениями и богатой историей, 87% жителей ощущают безопасность при ночных прогулках, что подняло его на вторую строчку списка.

Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов - фото 5

Копенгаген, Дания

И наконец, Копенгаген, столица Дании, признана самым безопасным городом ЕС в 2024 году. Здесь 87% опрошенных чувствуют себя в безопасности ночью, а общее удовлетворение жизнью достигает 100%. Неудивительно, что Дания занимает второе место в рейтинге самых счастливых стран мира.

Где в Европе можно спокойно гулять ночью: топ-5 безопасных городов - фото 6



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