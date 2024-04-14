В центральной Италии, в живописном муниципалитете Петритоле, открывается возможность арендовать целую деревню с исторической крепостью Palazzo Mannocchi за символическую сумму в 21 доллар с человека, при условии массового забронирования группой посетителей.

Где в Европе можно арендовать целую деревню с крепостью всего за $21

Предложение актуально для компаний, насчитывающих большое количество лиц, с целью уникального отдыха в историческом и культурном контексте.

Замок Palazzo Mannocchi, расположенный на вершине холма в провинции Фермо, предлагает не только жилые помещения до 100 человек, но и разнообразные развлечения и комфорт. Стоимость трех ночей в апреле составляет около 5090 фунтов стерлингов. Крепость включает два бассейна, идеальные для проведения разнообразных мероприятий и празднований.

Palazzo Mannocchi имеет богатое историческое прошлое, включая сады, виноградники и театр в стиле барокко. Также посетителям предлагаются кафе, салоны красоты и другие заведения. Внутреннее убранство замка включает в себя просторные комнаты и уютные уголки для отдыха, а также удобные парковки.

Недалеко расположен курортный городок Порто-Сан-Джорджио, который предлагает приятный климат и разнообразные возможности для дневных прогулок и вечернего досуга. Это место идеально подходит для тех, кто ищет эксклюзивные варианты отпуска или празднования с семьей и друзьями в уникальной исторической среде.

Напомним, что набирают популярность пешеходные маршруты , которые предлагают туристам уникальный способ ознакомления с городами. В поддержку этого тренда специализированный сервис GuruWalk опубликовал рейтинг из 100 лучших городов для пеших прогулок, основываясь на анализе данных бронирований и поисковых запросов по 800 городам из 120 стран за период с апреля 2023 по апрель 2024 года.