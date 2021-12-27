Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО)

Пожалуй, каждый мечтает побывать в местах, где снимались культовые фильмы, чтобы проникнуться их атмосферой и полюбоваться живописными пейзажами. Представляем подборку таких туристических объектов.

5 мест, где снимались культовые фильмы (фото из открытых источников)

Матамата — "Властелин Колец"

Неподалеку от городка Матамата (Новая Зеландия) расположилась одна из самых известных деревень мира – Хоббитон. Там находятся домики хоббитов, которые были созданы специально для съемок легендарной трилогии "Властелин колец".





Аллея Дарк Хеджес — "Игра престолов"

Эта буковая аллея, которая тянется между деревушками Армой и Странокум в графстве Антрим (Северная Ирландия) стала очень популярной благодаря сериалу "Игра престолов". Здесь кажется, что ты находишься в каком-то фантастическом мире.





Город Татавин — "Звездные войны"

Этот город расположен на юге Туниса. В желто-песочных ландшафтах Татавина сняли один из эпизодов "Звездных войн". Лунный пейзаж города с пустынными и безжизненными улочками стал прообразом вымышленной планеты Люка Скайуокера.





Герлицкий универмаг — "Отель 'Гранд Будапешт"

Этот красивый магазин расположен в городе Герлиц (Германия). В процессе съемок декорации внутри меняли дважды, потому что в начале фильма "Отель 'Гранд Будапешт" действие происходит в 60-х годах XX века, а затем повествование переносится в 30-е.





Вокзал Кингс-Кросс, Замок Алник — "Гарри Поттер"

Если хотите проникнуться атмосферой вселенной "Гарри Поттера" — отправляйтесь в Англию. На железнодорожном вокзале Кингс-Кросс можно найти платформу 9 ¾, да и на Хогвартс посмотреть вполне реально. В первых двух частях фильма показаны внутренние дворы замка Алник, который находится в графстве Нортумберленд.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, сценарий какого фильма назвали лучшим в XXI веке.

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