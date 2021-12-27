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Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО)

Опубликован список удивительных и живописных мест из культовых фильмов, которые может посетить турист

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пожалуй, каждый мечтает побывать в местах, где снимались культовые фильмы, чтобы проникнуться их атмосферой и полюбоваться живописными пейзажами. Представляем подборку таких туристических объектов. 

Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО)

5 мест, где снимались культовые фильмы (фото из открытых источников)

Матамата — "Властелин Колец"

Неподалеку от городка Матамата (Новая Зеландия) расположилась одна из самых известных деревень мира – Хоббитон. Там находятся домики хоббитов, которые были созданы специально для съемок легендарной трилогии "Властелин колец".

Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО) - фото 2

Аллея Дарк Хеджес — "Игра престолов"

Эта буковая аллея, которая тянется между деревушками Армой и Странокум в графстве Антрим (Северная Ирландия) стала очень популярной благодаря сериалу "Игра престолов". Здесь кажется, что ты находишься в каком-то фантастическом мире.

Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО) - фото 3

Город Татавин — "Звездные войны"

Этот город расположен на юге Туниса. В желто-песочных ландшафтах Татавина сняли один из эпизодов "Звездных войн". Лунный пейзаж города с пустынными и безжизненными улочками стал прообразом вымышленной планеты Люка Скайуокера.

Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО) - фото 4

Герлицкий универмаг — "Отель 'Гранд Будапешт"

Этот красивый магазин расположен в городе Герлиц (Германия). В процессе съемок декорации внутри меняли дважды, потому что в начале фильма "Отель 'Гранд Будапешт" действие происходит в 60-х годах XX века, а затем повествование переносится в 30-е.

Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО) - фото 5

Вокзал Кингс-Кросс, Замок Алник — "Гарри Поттер"

Если хотите проникнуться атмосферой вселенной "Гарри Поттера" — отправляйтесь в Англию. На железнодорожном вокзале Кингс-Кросс можно найти платформу 9 ¾, да и на Хогвартс посмотреть вполне реально. В первых двух частях фильма показаны внутренние дворы замка Алник, который находится в графстве Нортумберленд.

Это не графика: 5 мест, где снимались культовые фильмы (ФОТО) - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сценарий какого фильма назвали лучшим в XXI веке.


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Источник: https://www.womanhit.ru/lifestyle/travel/2021-11-19-realnye-mesta-izkultovyh-kinokartin-kotorye-poklonniki-mogut-posetit/
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