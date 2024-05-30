"Эра идиотов": в Италии раскритиковали автомат для продажи монет у фонтана

В Италии вспыхнули бурные дебаты из-за установки временного автомата для продажи монет у популярного фонтана Треви в Риме. Автомат позволял с помощью кредитной карты бросить монетку в фонтан. Подобная инициатива вызвала споры среди местных жителей и туристов.



Туристы бросают монетку в фонтан Треви. Фото из открытых источников

Многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение, назвав автомат для монет "символом эры идиотов". Другие же удивлялись, как римские власти могли позволить что-то такое "позорное" и "отвратительное". Третьи все же указывают, что автомат может приносить доход, который мог бы идти на сохранность фонтана и других достопримечательностей.

На общественную критику из-за автомата для монет отреагировала президент первого округа Рима Лоренца Бонакорси, пояснившая, что автомат установили в рекламных целях для корейской компании Travel Wallet, специализирующейся на цифровых транзакциях. По ее словам, туристам и местным жителям нечего волноваться, ведь аппарат простоял всего один день и теперь не мешает виду на фонтан.

Фонтан Треви – один из самых известных фонтанов в мире. Он находится на площади Треви в Риме. Традиционно туристы поворачиваются к нему спиной и бросают в воду монетки. В год с фонтана Треви собирают монет на сумму около миллиона евро, которые затем передаются на благотворительные цели.

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