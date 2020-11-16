Эксперты рассказали, в какой день цена авиабилетов самая низкая

Эксперты назвали самый удачный день для приобретения авиабилетов. Согласно аналитической информации от компании Expedia этим днем стало воскресенье.

Фото: biletik.aero

Expedia — американская глобальная туристическая компания, признанная одной из лучших интернет-компаний США. Она занимается преимущественно организацией проезда. Эксперты компании сообщают, что собирали данные для того, чтобы помочь туристам планировать поездки и экономить на путешествиях.

По словам компании, в воскресенье покупать билеты дешевле, чем в период перед выходными или в будни. Разница цен в разные дни недели может отличаться на семнадцать процентов.

Если же вы отправляетесь в бизнес-поездку, выгоднее покупать билеты в четверг.

Кроме того, четверг — выгодный день для бронирования автомобилей. А вот вторник — неудачный день, цена может быть вдвое больше.

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