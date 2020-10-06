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Главная Новости Досуг путешествия Египет освободил туристов от уплаты визового сбора - посольство Украины в Египте
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Египет освободил туристов от уплаты визового сбора - посольство Украины в Египте

Туристический сбор взымается при въезде в Египет и составляет 25 дол США

сегодня, 00:16
Автор:

Дмитрий Симоненко

На протяжении следующих 6 месяцев, начиная с 1 ноября до конца апреля 2021 года, туристы приезжающие на курорты Египта, освобождаются от уплаты туристического сбора. Об этом сообщает Посольство Украины в Египте.

Египет освободил туристов от уплаты визового сбора - посольство Украины в Египте

Фото: Julia Alisova

"Уважаемые граждане Украины! По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторств Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 по 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении. 

В то же время, представители украинского дипломатического ведомства обращают внимание на то, что правило об обязательном наличии отрицательного результата анализа на коронавирусную инфекцию, которое гражданин должен сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, остается без изменений.

Известно, что туристический сбор, взымаемый при въезде в страну со всех иностранных граждан , составляет 25 дол США. Исключение составляют дети, вписанные в паспорт законных представителей. Виза даёт право на пребывание на территории Египта в течение 1 месяца.

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