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Топ-3 лучших стран для хорошего осеннего отдыха: советы мужчинам

Пандемия многим сорвала планы, но когда-нибудь она кончится и пора задуматься о достойном отпуске

сегодня, 12:26
Автор:

Павел Зинченко

Осень хмурая пора. Для тех кто не знает, как ее правильно проводить. Многие из нас думают, что хороший отдых — это или пляж летом, или лыжи зимой. Мы же расскажем тебе как можно хорошо провести время осенью. Начнем с того, в какие страны следует поехать. О них нам расскажет портал mport.

Топ-3 лучших стран для хорошего осеннего отдыха: советы мужчинам

Миннеаполис, штат Миннесота

Это один из крупнейших городов США. Он официально признан центром культуры, искусства и даже инноваций всей Америки. Такое место идеально подойдет для дизайнеров, художников, писателей и прочих крайне творческих натур любой масти. Если хочешь побыть наедине подальше от всех - можно пойти на берега Миссури, взять себе выпивки и выпивать в гордом одиночестве, размышляя о смысле жизни.

Эквадор


Государство расположено на тихоокеанском побережье Южной Америки. Поверь, там есть чем заняться, от китового туризма (визиты в места, где живут “рыбешки“) до всяких пеших прогулок по местным достопримечательностям. И все это в лучах приятного осеннего солнца, когда средняя температура составляет не меньше +24 °C. Главное — не приезжать туда во время или после землетрясений или цунами. Такое в этой стране случается время от времени.

Мюнхен, Германия


Более 500 лет назад (1516 год) в Священной Римской империи подписали Райнхайтсгебот — закон, по которому для производства пива должны использоваться только три ингредиента: вода, ячменный солод и хмель. Немцы прозвали этот документ “законом о чистоте пива“. На сегодняшний день они добавляют в хмельное и другие ингредиенты, что никак не влияет на уважительное отношение к Райнхайтсгеботу. Кроме того, в Мюнхене ежегодно проходит массовая гулянка, именуемая Октоберфестом. Короче, любителям пива будет чем себя развлечь.

Разумеется, эти советы не будут иметь никакого смысла, пока весь мир содрогается от нашествия пандемии коронавируса. Но ты вполне можешь как следует спланировать свой следующий осенний отпуск. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти удивительных местах на планете, не тронутых человеком.


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