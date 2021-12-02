Дом из фильма "Один дома" или пещера Гринча: где бюджетно провести новогодние праздники

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Карина Ожерельева
Дома по праздничной тематике появятся в продаже в декабре этого года, поскольку новый штамм ограничивает зарубежные путешествия и деятельность популярных туристических мест. Об этом сообщает USA Today.
Дом из фильма "Один дома" - USA Today
Согласно отчету Airbnb за май 2021 года, время с семьей стимулирует больше тратить на путешествия. В отчете также указано, что люди остаются ближе к дому, причем большинство семей путешествуют в пределах 300 миль от своего дома, а не уезжают далеко в другие страны.
В отчете был обнаружен всплеск желаний относительно "уникального местопребывания", при этом почти 70% респондентов заявили, что хотят иметь возможность получить уникальное место для отдыха. Имея это в виду, компании по аренде на отдых активизируют свою игру, чтобы предложить уникальный опыт.
В этот праздничный сезон для людей, ищущих уникального отдыха, полного рождественской ностальгии, доступны два семейных места.
Объявления Airbnb касается оригинального дома в пригороде Иллинойса, где происходили события в популярном фильме "Сам дома" с 1990-х годов, дома, где Кевин МакКалистер обманул группу преступников, пока остальная его семья была в Париже.
Владельцем на Airbnb указан Базз МакКалистер, вероятно, самый старший брат и постоянный хулиган Кевина МакКалистера.
Дом украшен праздничными игрушками из фильма "Сам дома", мерцающими огнями и идеально подстриженным деревом. Гости могут насладиться некоторыми из любимых блюд Кевина, от чикагской пиццы до макарон с сыром в микроволновке.
Кроме того, Базз покинет своего домашнего тарантула, чтобы напомнить сцены в "Один дома".
На месте также будет кто-нибудь, кто покажет все гостям и приготовит еду. Чтобы дополнить семейные впечатления, они подарят гостям набор LEGO Ideas "Один дома", который можно взять и создать дома.
Предложение станет доступным в 13:00 по тихоокеанскому времени 7 декабря. Это будет стоить 25 долларов за ночь на весь дом.
Если Гринч вам больше нравится, вы можете забронировать пещеру Гринча на Вакасе.
Скалистая резиденция Гринча находится в вырезанной вручную пещере на обочине массивной каменной горы. Дизайнеры украсили залы этого массивного логова всем, что только может вообразить фанат Гринча.
Есть кухня, укомплектованная жареным зверем, who-пудингом и аварийным запасом who-hash (блюдо с жареной говядиной). В музыкальной комнате есть музыкальный инструмент Гринча – орган, а также барабанная установка Макса, ведущая в кабинет и главную спальню (спальню для гостей). Дом также оснащен всеми гаджетами Гринча, включая изящную кофеварку и шкаф с зелеными пушистыми брюками.
Цена в сутки будет составлять 19,57 долларов США в честь оригинального выхода книги в 1957 году. Бронировать пещеру можно будет с пятницы, 3 декабря.
Учитывая отшельниковый образ жизни Гринча, пещера расположена на окраине города, в отдаленном владении за пределами Боулдера, штат Юта.
Как сообщали "Комментарии" ранее, за звание "Гринч года" в Украине "соревновались" Владимир Путин и Дональд Трамп.
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