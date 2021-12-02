Дом из фильма "Один дома" или пещера Гринча: где бюджетно провести новогодние праздники

Дома по праздничной тематике появятся в продаже в декабре этого года, поскольку новый штамм ограничивает зарубежные путешествия и деятельность популярных туристических мест. Об этом сообщает USA Today.

Дом из фильма "Один дома" - USA Today

Согласно отчету Airbnb за май 2021 года, время с семьей стимулирует больше тратить на путешествия. В отчете также указано, что люди остаются ближе к дому, причем большинство семей путешествуют в пределах 300 миль от своего дома, а не уезжают далеко в другие страны.

В отчете был обнаружен всплеск желаний относительно "уникального местопребывания", при этом почти 70% респондентов заявили, что хотят иметь возможность получить уникальное место для отдыха. Имея это в виду, компании по аренде на отдых активизируют свою игру, чтобы предложить уникальный опыт.

В этот праздничный сезон для людей, ищущих уникального отдыха, полного рождественской ностальгии, доступны два семейных места.

Дом "Один дома" на Airbnb по цене всего 25 долларов за ночь

Объявления Airbnb касается оригинального дома в пригороде Иллинойса, где происходили события в популярном фильме "Сам дома" с 1990-х годов, дома, где Кевин МакКалистер обманул группу преступников, пока остальная его семья была в Париже.

Владельцем на Airbnb указан Базз МакКалистер, вероятно, самый старший брат и постоянный хулиган Кевина МакКалистера.

"Хотя мы уже взрослые и мудрее (у меня даже есть собственная охранная фирма), мы никогда не слишком стары для праздничных пустошей. Поэтому, пока мы в отпуске (на этот раз все мы), я приглашаю отпустить своих внутренних восьмилетних детей 12 декабря в доме моего детства", – пишет Базз в описании предложения.

Дом украшен праздничными игрушками из фильма "Сам дома", мерцающими огнями и идеально подстриженным деревом. Гости могут насладиться некоторыми из любимых блюд Кевина, от чикагской пиццы до макарон с сыром в микроволновке.

Кроме того, Базз покинет своего домашнего тарантула, чтобы напомнить сцены в "Один дома".

"В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, поэтому не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть мусор по телевизору, одолжить папин крем после бритья и выбирать свое собственное приключение с легендарным планом боя. Просто держись подальше от моей комнаты, хорошо?" — пишет Базз.

На месте также будет кто-нибудь, кто покажет все гостям и приготовит еду. Чтобы дополнить семейные впечатления, они подарят гостям набор LEGO Ideas "Один дома", который можно взять и создать дома.

Предложение станет доступным в 13:00 по тихоокеанскому времени 7 декабря. Это будет стоить 25 долларов за ночь на весь дом.

Пещера Гринча на Вакасе за 19,57 долларов в честь выхода книги в 1957 году

Если Гринч вам больше нравится, вы можете забронировать пещеру Гринча на Вакасе.

Скалистая резиденция Гринча находится в вырезанной вручную пещере на обочине массивной каменной горы. Дизайнеры украсили залы этого массивного логова всем, что только может вообразить фанат Гринча.

Есть кухня, укомплектованная жареным зверем, who-пудингом и аварийным запасом who-hash (блюдо с жареной говядиной). В музыкальной комнате есть музыкальный инструмент Гринча – орган, а также барабанная установка Макса, ведущая в кабинет и главную спальню (спальню для гостей). Дом также оснащен всеми гаджетами Гринча, включая изящную кофеварку и шкаф с зелеными пушистыми брюками.

Цена в сутки будет составлять 19,57 долларов США в честь оригинального выхода книги в 1957 году. Бронировать пещеру можно будет с пятницы, 3 декабря.

Учитывая отшельниковый образ жизни Гринча, пещера расположена на окраине города, в отдаленном владении за пределами Боулдера, штат Юта.

Как сообщали "Комментарии" ранее, за звание "Гринч года" в Украине "соревновались" Владимир Путин и Дональд Трамп.

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