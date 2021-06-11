Что привезти из Египта: назван ценный продукт

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Елизавета Черных
Масло черного тмина, производящееся в Египте, имеет уникальные свойства. Однако этот продукт необходимо хранить при определенных условиях, учитывая и сам срок хранения. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик, добавив, что полезными являются и другие масла холодного отжима, доступные в нашей стране.
Масло черного тмина - фото из открытых источников
Нутрициолог подчеркнула, что масло необходимо приобретать там, где его производят. В частности, в ситуации с маслом тмина — это Египет.
При этом Дубовик подчеркнула, что этот продукт имеет особые условия хранения: это темная стеклянная емкость, которая должна содержатся в холодильнике.
Нутрициолог порекомендовала привозить из египетского путешествия масло черного тмина в капсулах. Его можно купить в аптеках.
Эксперт также отметила, что в Украине доступные некоторые виды масел, которые также обладают полезными свойствами. Речь идет о продуктах холодного отжима: масло тыквы, грецкого ореха, расторопши и другие.
Ранее издание "Комментарии" писало, что правильное питание — основа здоровья, поэтому не удивительно, что некоторые продукты служат профилактикой серьезных заболеваний. Американские специалисты выяснили, что нужно обогащать свой рацион оливковым маслом, потому что оно помогает предотвратить сердечные проблемы.
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Тарас
сегодня, 19:22
Виготовляємо чудову олію з чорного кмину в Україні. Дуже добра, нічим не гірша за єгипетську https://rucola.in.ua/oliya-chornogo-kminu/