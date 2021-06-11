Что привезти из Египта: назван ценный продукт

Масло черного тмина, производящееся в Египте, имеет уникальные свойства. Однако этот продукт необходимо хранить при определенных условиях, учитывая и сам срок хранения. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик, добавив, что полезными являются и другие масла холодного отжима, доступные в нашей стране.

Масло черного тмина - фото из открытых источников

"Масло черного тмина – это просто обалденная вещь для нашего организма. Оно очищает организм и дезодорирует. Не скажу, что это таблетка от всех болезней. Чтобы увидеть эффект, нужно в принципе вести здоровый образ жизни". — рассказала эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что масло необходимо приобретать там, где его производят. В частности, в ситуации с маслом тмина — это Египет.

При этом Дубовик подчеркнула, что этот продукт имеет особые условия хранения: это темная стеклянная емкость, которая должна содержатся в холодильнике.

"Живое масло холодного отжима, ароматное, которое только что надавили, хранится до 25 дней", — добавила специалист.

Нутрициолог порекомендовала привозить из египетского путешествия масло черного тмина в капсулах. Его можно купить в аптеках.

Эксперт также отметила, что в Украине доступные некоторые виды масел, которые также обладают полезными свойствами. Речь идет о продуктах холодного отжима: масло тыквы, грецкого ореха, расторопши и другие.

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