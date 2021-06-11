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Главная Новости Досуг путешествия Что привезти из Египта: назван ценный продукт
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Что привезти из Египта: назван ценный продукт

Масло черного тмина, которое производится в Египте, является очень полезным для организма

сегодня, 09:35
Автор:

Елизавета Черных

Масло черного тмина, производящееся в Египте, имеет уникальные свойства. Однако этот продукт необходимо хранить при определенных условиях, учитывая и сам срок хранения. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик, добавив, что полезными являются и другие масла холодного отжима, доступные в нашей стране. 

Что привезти из Египта: назван ценный продукт

Масло черного тмина - фото из открытых источников

"Масло черного тмина – это просто обалденная вещь для нашего организма. Оно очищает организм и дезодорирует. Не скажу, что это таблетка от всех болезней. Чтобы увидеть эффект, нужно в принципе вести здоровый образ жизни". — рассказала эксперт. 

Нутрициолог подчеркнула, что масло необходимо приобретать там, где его производят. В частности, в ситуации с маслом тмина — это Египет. 

При этом Дубовик подчеркнула, что этот продукт имеет особые условия хранения: это темная стеклянная емкость, которая должна содержатся в холодильнике. 

"Живое масло холодного отжима, ароматное, которое только что надавили, хранится до 25 дней", — добавила специалист.

Нутрициолог порекомендовала привозить из египетского путешествия масло черного тмина в капсулах. Его можно купить в аптеках. 

Эксперт также отметила, что в Украине доступные некоторые виды масел, которые также обладают полезными свойствами. Речь идет о продуктах холодного отжима: масло тыквы, грецкого ореха, расторопши и другие. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что правильное питание — основа здоровья, поэтому не удивительно, что некоторые продукты служат профилактикой серьезных заболеваний. Американские специалисты выяснили, что нужно обогащать свой рацион оливковым маслом, потому что оно помогает предотвратить сердечные проблемы.



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Источник: https://food.obozrevatel.com/news/maslo-chernogo-tmina-obaldennoe-ekspert-skazala-o-ego-polze.htm?_ga=2.116737281.626319015.1623042600-1845868459.1618985042&_gl=1*h2ut7s*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzM4OTE4My4xMTAuMS4xNjIzMzkxNjQ3L
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Обусуждения

Тарас

сегодня, 19:22

Виготовляємо чудову олію з чорного кмину в Україні. Дуже добра, нічим не гірша за єгипетську https://rucola.in.ua/oliya-chornogo-kminu/

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