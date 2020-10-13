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Через знаменитый водопад Вёрингсфоссен: в Норвегии построили ступенчатый мост (видео)

До сих пор путешественники видели его величие с обзорных площадок на окружающих скалах

сегодня, 17:07
Автор:

Любовь Блажко

Невероятный водопад Вёрингсфоссен ниспадает с высоты 182 метра с плато Хардангервидда в долину Мобедален. До этого времени туристы могли наслаждаться его красотами только с обзорных площадок, а теперь смогут насладиться им в полной мере благодаря новому мосту. Об этом пишет издание segodnya.

Через знаменитый водопад Вёрингсфоссен: в Норвегии построили ступенчатый мост (видео)

В Норвегии построили ступенчатый мост. Фото: segodnya

Прямо под потоками водопада открылся ступенчатый мост, так что все желающие смогут отрыть для себя нереальный вид на Вёрингсфоссен.

Стоит отметить, что новый мост имеет острый уклон из-за того, что разница между двумя сторонами ущелья составляет 15 метров. Его длина достигает 47 метров, а всего мост насчитывает 99 ступенек. 

Архитектор сооружения Карл-Вигго Хельмебакк рассказал, что мост соединяет старую историческую дорогу и ландшафт, что позволяет увидеть потрясающие виды своими глазами. 

Известно, что работа над развитием инфраструктуры вокруг водопада не прекращалась на протяжении нескольких лет. В 2018 были построены смотровые площадки, дорожки и парковка. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Запорожье восстановили живописный водопад. Новое место является не только красивым, но еще и особенным. Этот водопад – это символ успеха и материального благосостояния, а тот факт, что он снова возродился – очень хорошая примета. Во всяком случае, так говорится в мистических учениях о гармонии человека и вселенной.



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