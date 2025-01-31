Бывшая стюардесса рассказала, как выжить в авиакатастрофе: это может спасти жизнь

Авиаперелеты считаются одним из самых безопасных видов транспорта, однако даже в небе могут произойти экстремальные ситуации. Хотя вероятность попасть в авиакатастрофу составляет всего один случай на 1,2 миллиона полетов, стоит заранее знать, как поступать в случае аварийной ситуации. Бывшая стюардесса United Airlines Шерил Шварц поделилась ценными советами, которые могут спасти жизнь во время авиакатастрофы.

Падение самолета. Фото из открытых источников

Как только вы сели в самолет, обратите внимание на ближайшие аварийные выходы. По словам Шварц, нужно посчитать количество рядов между вашим местом и выходами спереди и сзади. В случае аварии салон может наполниться дымом и видимость будет ограничена. Ориентироваться на расстояние поможет предварительный подсчет рядов кресел.

Также бывшая стюардесса рекомендует изучить инструкцию по безопасности. Она содержит информацию о механизме открытия аварийных выходов и использовании спасательного оборудования.

Положение тела во время аварии

Шерил Шварц отмечает, что при аварийной посадке правильная поза может спасти от серьезных травм. Если перед вами сиденье, скрестите руки на его спинке и положите голову на руки. Это поможет снизить риск повреждения шеи и головы. Если перед вами нет сиденья, наклонитесь вперед и обхватите ноги за колени.

Защитите себя от падения багажа

Среди других советов стюардесса рекомендует всегда крепко пристегивать ремень безопасности, чтобы не вылететь из кресла, а также защищать голову от падающих предметов – чтобы уменьшить риск травм. Шварц советует накрыть голову и шею курткой, одеялом или даже собственными руками.

Оставьте все на борту и спасите свою жизнь

Если вы попали в ситуацию, когда вам нужно эвакуироваться из самолета, оставьте ручную кладь и ноутбук в самолете. По словам Шварц, вещи можно заменить и они не должны быть важнее спасения жизни.

"У нас есть 90 секунд, чтобы эвакуировать 600 пассажиров или 30 пассажиров – мы прошли обучение и знаем, как это сделать, и ваша ручная кладь не подходит для правильной эвакуации", – объясняет бортпроводница.

Ищите ближайший выход

Не все аварийные выходы могут быть доступны – возможно возгорание или затопление. Ориентируйтесь по ситуации: если в корпусе самолета появилась дыра, она также может стать вашим выходом. Помогайте другим эвакуироваться, но берегите себя. После выхода из самолета убегайте подальше, чтобы избежать возможного взрыва.

Не ждите спасения

Стюардесса считает одним из главных правил, это начать спасаться самому. По ее словам, многие люди гипнотически ждут инструкций, даже когда нужно бежать. Она рассказала, что бортпроводники научены возвращаться в самолет, чтобы спасать пассажиров. Но если салон наполнится дымом или огнем – они не могут помочь тем, кто не эвакуировался вовремя.

"Большинство аварий можно пережить. Но есть случаи, когда в случае аварии в которой можно было выжить, следователи на месте аварии обнаруживают мертвых пассажиров без царапины, которые все еще были пристегнуты ремнями на своих сиденьях", — отмечает стюардесса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бортпроводница назвала пять ошибок, которых следует избегать в самолете.

Также "Комментарии" писали, что ученные исследовали авиакатастрофы и назвали наиболее безопасные места на борту самолета.