kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

26664.14

ETH/USD

725.45

LTC/USD

130.71

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг хобби Как отдохнуть на горнолыжном курорте и остаться целым
commentss НОВОСТИ Все новости

Как отдохнуть на горнолыжном курорте и остаться целым

Пять советов, которые помогут хорошо отдохнуть на горнолыжном курорте

сегодня, 12:23
Автор:

Павел Зинченко

Сезон зимнего отдыха в самом разгаре, и сейчас многие направляются на горнолыжные курорты, чтобы как следует отдохнуть перед испытаниями, которые посылает нам новый 2021 год. Сегодня мы расскажем тебе, как полноценно отдохнуть на горнолыжном курорте и при этом остаться целым. Ведь как не крути, носиться по горам на сноуборде или на лыжах — это весьма травмоопасное занятие.

Как отдохнуть на горнолыжном курорте и остаться целым

Как отдохнуть на горнолыжном курорте. Фото: cyberportal.ru

Страховка

Статистика — штука упрямая, и она говорит о том, что каждый год на горнолыжных курортах травмы получают около 1000 человек.  Обычная медицинская страховка не покроет всех рисков, а, значит, стоит купить дополнительную страховку — для любителей активных видов спорта. В таком случае, если ты получишь травму, страховая компания покроет все расходы.

Акклиматизация

Не стоит сразу прыгать на лыжи и мчаться на трассу после того, как только приехал. Дай организму привыкнуть к климату и погоде, выспись и отдохни. И только тогда пускайся во все тяжкие. 

Не пей алкоголь

Во время отдыха лучше воздержаться от распивания спиртных напитков. В противном случае можешь нанести вред здоровью не только своему, но и окружающим.  Кроме того, если получишь травму, страховка не покроет ее, поскольку ты был в состоянии алкогольного опьянения.

Здраво оценивай силы

Не рискуй и не рвись бить рекорды, впервые став на лыжи или сноуборд. Выбирай только ту трассу, которая будет тебе под силу, избегай обледенелых и не обкатанных участков, а также не катайся во время плохой погоды и в условиях плохой видимости. Воздержаться стоит и от катания в темное время суток, и от соревнований с опытными лыжниками и сноубордистами. Они тебя порвут как Тузик грелку.

Держи телефон с собой

Это вовсе не из-за красивых видов вокруг, а из соображений безопасности. Узнай телефоны спасателей и врачей на курорте и держи их под рукой. Кроме того, запиши номер страховой компании, обслуживающей тебя и в случае травмы звони туда. 

Теперь ты точно вернешься с такого экстремального отдыха целым и полным сил. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех лучших мобильных приложениях для отдыха.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1160317-ne-pyanstvuj-8-sovetov-dlya-otdykhayuschikh-na-gornolyzhnykh-kurortakh
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ