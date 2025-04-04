Более 240 пассажиров элитного круизного лайнера Queen Mary 2 заразились норовирусом

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Slava Kot
Более 240 человек на борту роскошного круизного лайнера Queen Mary 2 заразились чрезвычайно заразным норовирусом – возбудителем желудочно-кишечных заболеваний, вызывающим диарею, тошноту и рвоту.
Круизный лайнер Queen Mary 2. Фото: Cunard Line
По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), вспышка произошла во время месячного путешествия из британского Саутгемптона в Карибский бассейн, которое должно завершиться 6 апреля.
По официальным данным, заболели по меньшей мере 224 из 2538 пассажиров и 17 из 1232 членов экипажа. В ответ компания владелица судна Carnival активировала экстренные протоколы по здравоохранению, изолировала инфицированных, усилила санитарную обработку на борту и приняла меры по предотвращению дальнейшего распространения болезни.
Норовирус – один из самых распространенных возбудителей желудочных инфекций в мире. Также он известен под названием "вирус круизного судна". Как объясняет эксперт по инфекционным болезням доктор Уильям Шаффнер из Университета Вандербильта, эта болезнь легко передается в закрытых средах: круизах, гостиницах, лагерях и общежитиях.
Инцидент на Queen Mary 2 – не одинок. В 2024 году CDC уже зафиксировал 16 вспышек норовируса на круизных судах. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Для сравнения, в 2023 году было зарегистрировано 14 таких случаев.
Queen Mary 2 – круизное судно Cunard, которое было введено в эксплуатацию в 2004 году. Оно построено в стиле классических трансатлантических лайнеров 20 века и считается одним из самых роскошных в мире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой круизный лайнер в мире начал свое первое плавание.
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