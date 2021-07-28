Без работы и стрессов: как провести отпуск правильно

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Ольга Чародий
Отпуск – очень долгожданное событие, когда хочется
отдохнуть от работы, многозадачности и даже нагрузок домашними проблемами. Отпуск
хочется провести не только приятно, но и с пользой. Научиться отдыхать гораздо
сложнее, чем научиться работать, хоть это и звучит несколько странно.
Отпуск (фото из открытых источников)
В отпуске можно расслабиться, ни в чем себе не отказывать и
привести домой несколько лишних килограммов, а в придачу и недовольство жизнью.
А можно отдыхать в гармонии со своим телом и приехать, удивив всех стройностью,
молодостью и позитивом, пишет instyle.
Чтобы вы запомнили отпуск как нечто положительное,
рассказывайте людям забавные и приятные случаи из нее. Показывайте красивые
фото. Чем больше вы говорите "Это была лучший отпуск в моей жизни",
тем более это утверждение лишает себя возможности читать почту,
отправлять сообщения и звонить
Отправляйтесь в отпуск минимум на 6-7 дней.
Идите туда, где от вас требуется участие и активность.
Возьмите с собой книгу, отведите полчаса или час на упражнения,
выделите время на размышления.
Помните, что отпуск был у вас, а не у ваших коллег. Они все это время работали. Поэтому не надо выплескивать на них свою безграничную энергию.
С отдыхом все сложится, если позаботиться о теле и самочувствие, эмоции и настроение, людей и мысли, которые вас будут сопровождать. Лучше тело расслабляется благодаря переключению ритмов активности и пассивности. Тем, кто целый год просидел за компьютером, отпуск лучше провести в горах, заняться активными видами спорта. Тем, кто носился как угорелый, смысл растянуться на пляже и подумать о вечном.
Напомним, если вы хотите, чтобы отпуск запомнился красивым загаром и яркими воспоминаниями, а не лишними сантиментами на талии, тогда стоит придерживаться определенных правил. Фитнес-тренер Юлия Богдан рассказала, что важно учитывать во время отдыха.
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