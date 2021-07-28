Без работы и стрессов: как провести отпуск правильно

Отпуск – очень долгожданное событие, когда хочется отдохнуть от работы, многозадачности и даже нагрузок домашними проблемами. Отпуск хочется провести не только приятно, но и с пользой. Научиться отдыхать гораздо сложнее, чем научиться работать, хоть это и звучит несколько странно.

Отпуск (фото из открытых источников)

В отпуске можно расслабиться, ни в чем себе не отказывать и привести домой несколько лишних килограммов, а в придачу и недовольство жизнью. А можно отдыхать в гармонии со своим телом и приехать, удивив всех стройностью, молодостью и позитивом, пишет instyle.

Чтобы вы запомнили отпуск как нечто положительное, рассказывайте людям забавные и приятные случаи из нее. Показывайте красивые фото. Чем больше вы говорите "Это была лучший отпуск в моей жизни", тем более это утверждение лишает себя возможности читать почту, отправлять сообщения и звонить

Отправляйтесь в отпуск минимум на 6-7 дней.

Идите туда, где от вас требуется участие и активность.

Возьмите с собой книгу, отведите полчаса или час на упражнения, выделите время на размышления.

Помните, что отпуск был у вас, а не у ваших коллег. Они все это время работали. Поэтому не надо выплескивать на них свою безграничную энергию.





С отдыхом все сложится, если позаботиться о теле и самочувствие, эмоции и настроение, людей и мысли, которые вас будут сопровождать. Лучше тело расслабляется благодаря переключению ритмов активности и пассивности. Тем, кто целый год просидел за компьютером, отпуск лучше провести в горах, заняться активными видами спорта. Тем, кто носился как угорелый, смысл растянуться на пляже и подумать о вечном.

Напомним, если вы хотите, чтобы отпуск запомнился красивым загаром и яркими воспоминаниями, а не лишними сантиментами на талии, тогда стоит придерживаться определенных правил. Фитнес-тренер Юлия Богдан рассказала, что важно учитывать во время отдыха.

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