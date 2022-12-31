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Агрессия против Украины – не проблема: названа страна, куда все еще массово едут российские туристы

Турция оказалась самым популярным направлением для российских туристов в уходящем году

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

В 2022 году Турцию посетили около 5,3 миллиона россиян. Таким образом, страна возглавила список направлений, где с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину побывало больше всего туристов из страны-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на турецкое информагентство "Anadolu".

Агрессия против Украины – не проблема: названа страна, куда все еще массово едут российские туристы

Туристы в Турции. Фото: из открытых источников

Турция оказалась самым популярным направлением для российских туристов в 2022 году, намного опередив любую другую страну. Здесь радо встречают граждан из России и обеспечивают комфортный отдых.

В Ассоциации туроператоров России озвучили цифры, согласно которым Турцию в этом году посетило около 5,3 миллионов россиян. Далее в списке следовали ОАЭ со значительно более низкой цифрой в 1 миллион. Также от 850 000 до 900 000 россиян в этом году побывали в Египте, а около 410 000 отправились в Таиланд.

При этом значительно меньше спрос на туры на Мальдивы и Шри-Ланку.

Отметим, все эти страны не вводили никаких ограничений на поездки россиян из-за войны в Украине. В 2022 году Турция даже создала отдельную авиакомпанию, чтобы возить россиян на местные курорты. Таиланд и другие экзотические страны заявляют об активном развитии полетных программ для российских компаний.

Тем временем российские авиакомпании упраздняют полетные программы в Египет, запланированные на зимний сезон. Перевозчикам теперь нельзя летать через Иорданию и соседние страны. О полной остановке рейсов в Египет сообщили iFly и другие авиакомпании.

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Источник: https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-miles-ahead-as-favorite-spot-for-russian-tourists/2773731#
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