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Главная Новости Досуг стиль и красота Выбираем духи правильно: несколько советов солидным мужчинам
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Выбираем духи правильно: несколько советов солидным мужчинам

Правильно подобранные парфюмы должны подчеркивать жизненный стиль мужчины

сегодня, 17:11
Автор:

Павел Зинченко

Для любого солидного мужчины правильно подобранные духи являются одной из главных изюминок его имиджа. Просто побрызгаться одеколом уже не достаточно. Необходимо использовать ароматы, которые подчеркнут твой образ. Именно поэтому подбирать парфюмы необходимо ответственно. Сегодня с помощью портала mport мы дадим тебе несколько советов.

Стиль “Аристократ“

Выбираем духи правильно: несколько советов солидным мужчинам

Аристократический стиль в парфюмерии часто именуют классическим. Такой парфюм довольно сложно выбрать, и не каждый мужчина способен его носить. Классические ароматы не несут в себе ноту сексуальности и они будто лишены суеты. Обычно это спокойные запахи, которые отличаются благородным ароматом, который отражен хвойными нотами. Парфюмерия аристократического стиля будет к лицу состоявшимся мужчинам, которые перешли 30-летний рубеж.

Стиль “Спорт“

Как правило спортивными ароматами называют туалетные и парфюмерные воды, а также одеколоны. Спортивная парфюмерная линия редко бывает представлена мужскими духами, поскольку эти ароматы должны быть легкими, нести идею чистоты, прохлады и свежести. Туалетная вода для мужчин и одеколон базируются на легком аромате, но непременно имеют резковатую ноту. Ароматы морской темы, скошенной травы, цитрусовых, чистого белья, намек на аромат стирального порошка... Приблизительно такие запахи парфюмеры обычно предлагают энергичным мужчинам.

Стиль “Деловой“

Духи для мужчин деловой линии весьма разнообразны, их необхожимо подбирать, ориентируясь на темперамент мужчины. Основная тема деловых ароматов – концентрация сил, собранность духа и выдержка. Для предприимчивых молодых людей парфюмеры создали ароматы с основной озоново-цитрусовой нотой, которые дополненные запахами пряностей и экзотических растений.

Теперь независимо от того, спортсмен ты, бизнесмен или просто класный парень, ты сможешь подобрать себе правильные духи. Также издание "Комментарии" расскажет, какие мужчины по гороскопу самые стильные.


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