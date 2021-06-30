«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО)

Если этим летом вы хотите кардинальных перемен во внешности, тогда ознакомьтесь с новой стрижкой "Волчица", которая стала новым микротрендом этого сезона.

Стрижка "волчица" (фото из открытых источников)

Эта стрижка заключается в том, чтобы иметь более короткие волосы сверху и длиннее и изреженные пряди снизу, по длине. Но в отличии от стрижки "маллет" эта не нуждается в ультра контрастном переходе длины и состриженных волосах вокруг ушей. А еще главным признаком "волчицы" является многослойность и небольшая небрежность.

Известно, что первыми стрижку, которую в соцсетях можно найти по хэштегом #wolfcut, популяризировали корейские звезды и инфлюенсеры. Вслед за ними с волосами начали экспериментировать и знаменитости, например, американские певицы Билли Айлиш и Дебби Райан.

"Волчица" с едва заметными градиентными слоями

Вот так выглядит классическая "волчица" на коротких волосах с пышной кроной выстриженных прядей сверху и немного суженным силуэтом вниз. Однако благодаря плавному переходу слоев в таком формате эта прическа кажется менее радикальной и более романтичной.





Экстра "волчица"

Фанаткам по-настоящему дикого образа нужно присмотреться к варианту дерзкого стайлинга с короткими растрепанными прядями сверху и менее объемной длиной.





Мягкая "волчица"

Когда вы хотите быть с одной стороны волчицей, а с другой — пушистой кошкой, стилисты предлагают компромисс: очень мягкий переход слоев по длине волос и долгую небрежную челку. Без слишком коротких и резких штрихов ваш образ "волчицы" будет выглядеть довольно послушным и лирическим.





"Волчица" на вьющихся волосах

Благодаря многослойности стрижки, она придает волосам дополнительный объем и текстурности. Поэтому это также идеальный вариант, чтобы обуздать непослушные кудри и предоставить им стильное обрамление.





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