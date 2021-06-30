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«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО)

Как выглядит стрижка «Волчица», которая стала микротрендом в социальной сети TikTok и уже завоевала популярность

30 июня 2021, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Если этим летом вы хотите кардинальных перемен во внешности, тогда ознакомьтесь с новой стрижкой "Волчица", которая стала новым микротрендом этого сезона.

«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО)

Стрижка "волчица" (фото из открытых источников)

Эта стрижка заключается в том, чтобы иметь более короткие волосы сверху и длиннее и изреженные пряди снизу, по длине. Но в отличии от стрижки "маллет" эта не нуждается в ультра контрастном переходе длины и состриженных волосах вокруг ушей. А еще главным признаком "волчицы" является многослойность и небольшая небрежность.

Известно, что первыми стрижку, которую в соцсетях можно найти по хэштегом #wolfcut, популяризировали корейские звезды и инфлюенсеры. Вслед за ними с волосами начали экспериментировать и знаменитости, например, американские певицы Билли Айлиш и Дебби Райан.

"Волчица" с едва заметными градиентными слоями

Вот так выглядит классическая "волчица" на коротких волосах с пышной кроной выстриженных прядей сверху и немного суженным силуэтом вниз. Однако благодаря плавному переходу слоев в таком формате эта прическа кажется менее радикальной и более романтичной.

«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО) - фото 2

Экстра "волчица"

Фанаткам по-настоящему дикого образа нужно присмотреться к варианту дерзкого стайлинга с короткими растрепанными прядями сверху и менее объемной длиной.

«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО) - фото 3

Мягкая "волчица"

Когда вы хотите быть с одной стороны волчицей, а с другой — пушистой кошкой, стилисты предлагают компромисс: очень мягкий переход слоев по длине волос и долгую небрежную челку. Без слишком коротких и резких штрихов ваш образ "волчицы" будет выглядеть довольно послушным и лирическим.

«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО) - фото 4

"Волчица" на вьющихся волосах

Благодаря многослойности стрижки, она придает волосам дополнительный объем и текстурности. Поэтому это также идеальный вариант, чтобы обуздать непослушные кудри и предоставить им стильное обрамление.

«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО) - фото 5

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выглядит самая модная прическа 2021 года.


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Источник: https://23-59.ua/stryzhka-vovchyczya-yak-vyglyadaye-najmodnisha-zachiska-sezonu/
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