«Волчица»: как выглядит модная стрижка этого сезона (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Если этим летом вы хотите кардинальных перемен во внешности, тогда ознакомьтесь с новой стрижкой "Волчица", которая стала новым микротрендом этого сезона.
Стрижка "волчица" (фото из открытых источников)
Эта стрижка заключается в том, чтобы иметь более короткие волосы сверху и длиннее и изреженные пряди снизу, по длине. Но в отличии от стрижки "маллет" эта не нуждается в ультра контрастном переходе длины и состриженных волосах вокруг ушей. А еще главным признаком "волчицы" является многослойность и небольшая небрежность.
Известно, что первыми стрижку, которую в соцсетях можно найти по хэштегом #wolfcut, популяризировали корейские звезды и инфлюенсеры. Вслед за ними с волосами начали экспериментировать и знаменитости, например, американские певицы Билли Айлиш и Дебби Райан.
"Волчица" с едва заметными градиентными слоями
Вот так выглядит классическая "волчица" на коротких волосах с пышной кроной выстриженных прядей сверху и немного суженным силуэтом вниз. Однако благодаря плавному переходу слоев в таком формате эта прическа кажется менее радикальной и более романтичной.
Экстра "волчица"
Фанаткам по-настоящему дикого образа нужно присмотреться к варианту дерзкого стайлинга с короткими растрепанными прядями сверху и менее объемной длиной.
Мягкая "волчица"
Когда вы хотите быть с одной стороны волчицей, а с другой — пушистой кошкой, стилисты предлагают компромисс: очень мягкий переход слоев по длине волос и долгую небрежную челку. Без слишком коротких и резких штрихов ваш образ "волчицы" будет выглядеть довольно послушным и лирическим.
"Волчица" на вьющихся волосах
Благодаря многослойности стрижки, она придает волосам дополнительный объем и текстурности. Поэтому это также идеальный вариант, чтобы обуздать непослушные кудри и предоставить им стильное обрамление.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выглядит самая модная прическа 2021 года.
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