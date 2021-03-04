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Стрижка медуза: как выглядит самая модная прическа 2021 года (ФОТО)

Стрижка медуза была открыта азиатскими стилистами

сегодня, 18:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты отмечают, что в 2021 году в моду вошла новая стрижка под названием "медуза". Она уже переживает потрясающий бум в азиатских странах, поэтому тренд-хантеры прогнозируют ее скорое появление среди европейских и американских инфлюенсеров.

Стрижка медуза: как выглядит самая модная прическа 2021 года (ФОТО)

Стрижка медуза (фото из открытых источников)

Этой осенью некоторые вариации медузы были у моделей на показе бренда Рианны Savage X Fenty, в том числе и на суперстар-модели Каре Делевинь.

Уникальность медузы в том, что она является миксом сразу нескольких популярных причесок, поэтому может легко адаптироваться под различные типы лица. 

Классическая медуза

Стрижка медуза: как выглядит самая модная прическа 2021 года (ФОТО) - фото 2

Классическая медуза по сути является разновидностью боба — просто с контрастным слоем волос на затылке. В данном случае разнообразия ей придает блочное окрашивание.

Медуза с прядями по бокам

Стрижка медуза: как выглядит самая модная прическа 2021 года (ФОТО) - фото 3

Более игриво выглядит медуза с "щупальцами"- прядями по бокам. Такой вариант стрижки выглядит футуристично и загадочно, даже если воплотить его на волосах натурального цвета.

Растрепанная медуза

Стрижка медуза: как выглядит самая модная прическа 2021 года (ФОТО) - фото 4

Немного небрежного шика добавляет своей обладательнице растрепанная медуза, которая сочетает в себе Маллет и короткую томбой-стрижку. Такой образ придаст образу мятежного характера, даже без подобного цветного окрашивания.

Медуза на длинные волосы

Стрижка медуза: как выглядит самая модная прическа 2021 года (ФОТО) - фото 5

Те, кто потратил немало времени и сил, чтобы отрастить значительную длину волос и не желает с ней расставаться, есть вариант медузы, искусно выстриженный только на макушке.

Медуза на каре

Стрижка медуза: как выглядит самая модная прическа 2021 года (ФОТО) - фото 6

Для тех, кто решил начать весну с нового этапа жизни и сделать себе каре, есть разновидность медузы и под эту стрижку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро отрастить волосы при неудачной стрижке.


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Источник: https://23-59.ua/stryzhka-meduza-dyvna-ale-najmodnisha-zachiska-2021-roku/
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