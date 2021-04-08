Вина Бордо в Интернет магазине champarty.com.ua

Украинские ценители качественных и благородных вин расширили географию и теперь могут насладиться коллекцией изысканных напитков Бордо, которые доступные к продаже в интернет-магазине champarty.com.ua.

Вина Бордо.Фото: champarty.com.ua

Почему на новинку следует обратить внимание?

Как мы все знаем, Франция славится своими винами на весь мир. Но винодельческий регион на юго-западе привлекает особое внимание гурманов, ведь именно там создают марку вин, которую называют Бордо. К слову, название взято не случайно, поскольку в долине протекающей там реки Жиронды уютно расположился город Бордо.

Несмотря на то, что название цвета "бордовый" пошло именно от местного красного вина, под маркой Бордо выпускают не только красные вина, но также розовые и белые.

Не стоит пугаться богатой историей и всемирной известности региона. Ведь он является отличным доказательством того, что элитные вина не обязательно имеют заоблачный ценник. Коллекция напитка, представленная на сайте champarty.com.ua как раз-таки доступна каждому, ведь сомелье выбирали экземпляры, руководствуясь старой доброй формулой "Цена=качество". И им удалось попасть в самое яблочко!

Почему на эти вина следует обратить внимание?

Представьте себе тихий, живописный регион Франции, где местные жители занимаются виноделием еще с давних времен, передавая рецепты и секреты из поколения в поколение. Да, вино здесь производится в частных хозяйствах, которые называются известным нам словом "шато". В регионе Бордо можно обнаружить около 10 000 таких шато, каждое из которых чтит традиции предков, параллельно изучая и внедряя современные технологии производства вин.

Только представьте: за год в регионе производится 700 млн. бутылок красных, белых, розовых тихих, а также игристых вин. И не стоит думать, что вино здесь делается в промышленных масштабах. Конечно, существуют огромные шато, но среди них встречаются также крохотные домашние виноградники, что делают несколько десятков редких экземпляров отличного вина.

Поехать в такой регион на экскурсию – означает попасть в гастрономический рай, где можно продегустировать десятки вин и заказать к ним отличную закуску, сделанную исключительно из локальных продуктов. Когда-нибудь границы мира вновь откроются нам для путешествий, и мы сможем совершить такую поездку. Ну а пока изучать географию можно, просматривая полки интернет магазина champarty.com.ua.

На что обращать внимание, выбирая вина Бордо?

Для начала – на свой собственный вкус и на блюда, к которым вы подбираете бутылочку.

Красные вина Бордо с давних времен купажированные, иными словами, сделаны из нескольких разрешенных сортов винограда. Французы чтят традиции, потому, как правило, на этикетке вы обнаружите названия каберне совиньон, каберне фран, мерло, гренаш, мальбек, карменер, ролик и пти вердо.

Повторимся, по региону протекает речка Жиронда, а значит, красные вина Бордо делятся на левобережные и правобережные. Но эта информация, пожалуй, заинтересует только специалистов и сомелье.

Белые вина Бордо также купажированные. Самые популярные сорта винограда: совиньон блан, семийон, мускадель, уни блан, коломбар, мерло блан и другие.

Если вы никогда не пробовали вина из этого французского региона, вам можно только позавидовать – у вас есть шанс попробовать этот изысканный вкус и получить массу эмоций и впечатлений.

А если вина Бордо часто бывают в ваших бокалах, тогда вы точно знаете их ценность и с удовольствием приобретете несколько бутылочек в домашний бар.

Какие конкретные вина Бордо стоит попробовать?

Saint-Emilion

Красное вино с насыщенным вкусом и ароматом – хороший выбор при подаче мясных блюд. Напиток сочетает в себе спелые ягодные ноты и ярко выраженные ароматы джема. Вы также можете заметить ноты вишневого варенья, варенье из лесных ягод или темной сливы.

Comte Du Haut Lescourey

Белое вино урожая 2019 года. Белая рыба, морепродукты, белое мясо – эти блюда станут отличным дополнением и полностью раскроют вкус Comte Du Haut Lescourey. Вино региона Бордо станет отличным подарком ценителям сортов винограда Совиньон Блан, Семильйон, Мюскадель.





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