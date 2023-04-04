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В США продают дом, имеющий триста окон

В Истоне, штат Мериленд продают недвижимость, которая точно доставит хлопот будущим владельцам. В доме – три сотни окон.

сегодня, 16:05
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Автор:

Белоокая Ира

Недвижимость стоимостью 4,95 млн долларов продается в Истоне, штат Мэриленд. Дом строили двадцать три года назад, его владельцем является инженер-строитель. Недавно особняк был выставлен на продажу. Кроме масштабов, которые уже не удивят никого, диковинкой дома является количество окон. Их там аж триста,

В США продают дом, имеющий триста окон

Особняк, в котором триста окон

пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".


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Такая картинка завораживает, говорят специалисты по листингу.

  "Такого не увидишь каждый день. Когда ты заходишь и видишь все окна и весь проникающий внутрь свет", – отмечает агент по листингу Роберт Лаказе.

Внутри дома: офисы, люкс, пять спален, шесть ванных комнат и несколько кухонь, которые как раз и вмещают такое количество окон. А с улицы открывается чудесный вид на близлежащую реку Майлз.

Площадь здания – 740 квадратных метров. Само же хозяйство находится на 8 га земли. На отдельном участке, входящем в стоимость недвижимости: сарай с тремя стойлами и кормовкой. А также квартира с двумя спальнями и ванной комнатой.

Напомним, "Комментарии" писали, актер Алексей Суровцев, который откладывал деньги на собственный дом, обустроил гостиницу для кошек и строит для них клинику. Актер, чемпион Украины по эротических танцам, пловец, художник – Алексея Суровцева знают в разных ипостасях. Кто бы мог подумать, что настоящей звездой и героем международного масштаба он станет благодаря котам.

Читайте на сайте "Комментарии" в дом известной украинской модели попала российская ракета. Ратнер уже давно не живет в родном городе.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что дом Пугачевой и Галкина ограбили воры: российские пропагандисты радуются Дом Аллы Пугачева и Максима Галкина в Израиле ограбили.



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Источник: https://realestate.24tv.ua/trista-vikon-budinku-yak-viglyadaye-netipoviy-osobnyak-merilendi_n2287659
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