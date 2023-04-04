В США продают дом, имеющий триста окон

Недвижимость стоимостью 4,95 млн долларов продается в Истоне, штат Мэриленд. Дом строили двадцать три года назад, его владельцем является инженер-строитель. Недавно особняк был выставлен на продажу. Кроме масштабов, которые уже не удивят никого, диковинкой дома является количество окон. Их там аж триста,



Особняк, в котором триста окон

пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

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Такая картинка завораживает, говорят специалисты по листингу.

"Такого не увидишь каждый день. Когда ты заходишь и видишь все окна и весь проникающий внутрь свет", – отмечает агент по листингу Роберт Лаказе.

Внутри дома: офисы, люкс, пять спален, шесть ванных комнат и несколько кухонь, которые как раз и вмещают такое количество окон. А с улицы открывается чудесный вид на близлежащую реку Майлз.

Площадь здания – 740 квадратных метров. Само же хозяйство находится на 8 га земли. На отдельном участке, входящем в стоимость недвижимости: сарай с тремя стойлами и кормовкой. А также квартира с двумя спальнями и ванной комнатой.

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